La prioridad es el pueblo

En nuestro país, no está en duda que la prioridad han de ser los más vulnerables, pero, precisamente por ello, no se puede distorsionar la realidad, no se puede no escuchar, no se debe dividir, no se puede improvisar y, desde luego, no se puede confundir el voto del cansancio como confirmación de la verdad o la visión de un grupo, y menos alinearla al servicio de los intereses del poder. Cuando alguien se cree dueño de la verdad, es muy fácil cruzar las fronteras del respeto por los demás y con mucha frecuencia ese dueño de la verdad es en realidad el soberano de su ignorancia, está dispuesto a manipular la realidad para que se arregle a su verdad y cuando no lo logra, la trata de imponer. “