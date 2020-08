Una falsa dicotomía

Uno de los grandes éxitos comunicativos de este gobierno ha sido hacerle creer a la ciudadanía que las únicas dos opciones sobre la mesa son: lo que tenemos hoy o el pasado corrupto. Esta dicotomía planteada desde el poder, y reforzada todos los días desde el púlpito mañanero, deja al país sin alternativas. O se está con la “transformación” y el “pueblo bueno”; o se es conservador, neoliberal, corrupto y la serie de calificativos que sigan saliendo de las diatribas mañaneras.

Esta falsa dicotomía solo beneficia al régimen en el poder y en menor medida al expresidente Calderón,quien se ha vuelto la cara de ese pasado ante la desaparición (excepto en las declaraciones de Lozoya) de todos los representantes de la presidencia de Peña Nieto. Al primero le permite justificar el desastre económico, sanitario y de seguridad dejando en claro que la única alternativa es un gobierno definido por la corrupción y excesos. Al segundo, como ya se ha señalado, a seguir vigente y en el proceso de creación de su partido.

El problema es que las cosas no son binarias. Esta visión elimina todas las ambigüedades y matices de la historia de los últimos treinta años y de lo que estamos viviendo hoy. Se puede denunciar la desastrosa guerra contra el narcotráfico de los últimos 13 años mientras se critica la militarización de la vida pública que está llevando a cabo este gobierno. Se puede reprobar la política económica que nos llevo a décadas de crecimiento mediocre, y al mismo señalar que las decisiones económicas previas a la pandemia nos conducían a un estancamiento económico y que las tomadas en los últimos meses a la catástrofe. Se puede denunciar la corrupción en Pemex del sexenio pasado y al mismo tiempo criticar las decisiones actuales que la están llevando a la quiebra. Estar en contra de los excesos de los funcionarios del sexenio anterior no significa apoyar el desmantelamiento del Estado a través de la austeridad. Y con ejemplos como estos podríamos llenar cien planas.

En 2018 los mexicanos abrumadoramente, y no solo los que votaron por Morena y sus aliados, expresaron su rechazo a la corrupción e ineficiencia del gobierno de Peña Nieto, dejaron en claro su rechazo a una parte de esta falsa dicotomía. Al mismo tiempo, cada vez son más los que rechazan la otra parte de esta falsa dicotomía. El presidente mantiene una alta aprobación (aunque inferior a la de Calderón a estas alturas) pero las evaluaciones de su política económica, del manejo de la pandemia y de la seguridad son negativas. Incluso para los que estaban dispuestos a otorgar el beneficio de la duda a este gobierno buscando el avance de una agenda progresista, este ya dejo en claro que de progresista su agenda no tiene nada: ni la creación de un verdadero estado de bienestar, ni la legalización de las drogas, ni la despenalización del aborto ni otro largo etcétera. De ahí la falsedad de esta dicotomía, millones de mexicanos no caben ni de un lado ni del otro.

De lo que hoy carecemos son de opciones. El reclamo legítimo de muchísimas voces que se preguntan ¿dónde está la oposición? es esto;es una exigencia por plantear y articular una opción diferente. A la fecha, a pesar de la avidez por esta opción nadie ha logrado articular. Sin duda, han existido esfuerzos loables y hay propuestas sobre la mesa. Pero no se ha articulado una opción coherente que logre capturar el rechazo generalizado al desastre del pasado ni la preocupación de millones con lo que esta haciendo este gobierno.

Mientras esto no suceda, estamos condenados a vivir en la falsa dicotomía que solo beneficia a los que tienen o tuvieron el poder.

POR JORGE A. CASTAÑEDA

COLABORADOR

@JORGEACAST



