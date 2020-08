México y el Convenio de Budapest

La ciberdelincuencia es un asunto de seguridad nacional cuando afecta la integridad informática de los órganos del Estado y es también una amenaza transnacional que no conoce fronteras ni nacionalidades. Ningún país puede enfrentarla por sí solo.

Hace algunas unas semanas escribí que, a medida que el gobierno y la ciudadanía digitalizan más su vida, se crean mayores vulnerabilidades de sufrir crímenes cibernéticos: desde extorsiones hasta ataques que pueden paralizar instituciones estratégicas enteras. La pregunta, decía, no es si esto va a pasar, sino cuándo y qué tan bien preparados estaremos para contenerlo (https://bit.ly/2E6dmZj).

En este sentido, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, mejor conocido como Convenio de Budapest, es el instrumento internacional más ambicioso (el único vinculante, además) en su tipo. Se trata de una alianza internacional para prevenir y enfrentar la ciberdelincuencia desde la perspectiva, marco de justicia y sistema regional de derechos humanos europeos. El convenio abarca desde fraudes económicos hasta redes de explotación sexual que operan en internet, pasando por ataques a la infraestructura y privacidad digital, tanto del gobierno como de la ciudadanía. Los países integrantes armonizan sus leyes en la materia, intercambian información y se apoyan mutuamente para prevenir, investigar y sancionar crímenes cometidos a través de medios digitales.

La discusión sobre las implicaciones que tendría para nuestro país suscribir este instrumento no es nueva: la sociedad civil ya ha señalado que, de hacerlo, resultaría indispensable tomar las previsiones necesarias para asegurar la protección de los derechos humanos y que no se vulneren principios elementales de nuestro sistema jurídico penal, como el de taxatividad, legalidad, seguridad jurídica y mínima intervención; además de salvaguardar la labor periodística y la seguridad de sus fuentes (o whistleblowers).

Es necesario ampliar este debate en el Poder Legislativo, de la mano con especialistas y con las organizaciones civiles, quienes han abanderado esta causa durante años, mediante un ejercicio plural de reflexión y diálogo, que se traduzca en una hoja de ruta concreta para garantizar la seguridad informática del Estado y la ciudadanía, con pleno respeto a los derechos fundamentales, y de manera coherente con las realidades de un país como el nuestro. Evaluemos si el Convenio de Budapest es la mejor opción para México, o bien, si puede ser útil como un marco de referencia para orientar nuestras discusiones y avanzar en el camino correcto.

Lo cierto es que los desafíos trasnacionales sólo pueden ser atendidos con esfuerzos globales y cooperación entre países. En el caso de la ciberdelincuencia no se trata de una hipótesis, sino de una amenaza real que todos los días cobra nuevas víctimas. En México, el gobierno ya ha sido objeto de estos ataques, y la ciudadanía sufre permanentemente todo tipo fraudes, delitos y violaciones a su privacidad mediante operaciones por internet. Se ratifique o no el convenio, debemos tomar medidas concretas para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar estos fenómenos delictivos y minimizar sus peores efectos. Son acciones que no pueden esperar.

Te puede interesar De la globalización a la regionalización

POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PRI

@RUIZMASSIEU

eadp