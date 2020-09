Es una extraordinaria noticia que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acentúe ahora la frase de “ayudar a los pobres no es comunismo”, para promocionar su Segundo Informe de Gobierno. Lo es por tres razones fundamentales.

La primera es que AMLO establece una distancia explícita con ideologías que dañaron mucho a la sociedad. El comunismo no pasa por su cabeza, y qué bueno.

La segunda es que la frase constituye un mensaje enviado a los individuos radicales que inundaron su gobierno y su partido, desde los que manejan la señal de Canal 22 y encumbran a personajes como León Trotsky; hasta líderes como Yeidckol Polevnsky, que alardean su veneración a líderes comunistas cubanos y soviéticos.

Y la tercera es que esa frase abre un canal de vinculación con muchas audiencias: intelectuales, empresariales, académicas, profesionales… y decenas más que quieren también ayudar a los pobres, pero rechazan el comunismo.

Pero la polémica sobreviene cuando se aplican ciertos métodos. Cuando AMLO apunta que debe ayudarse a los pobres, pero asigna a uno de sus burócratas para instrumentar una política pública al respecto, dicha encomienda puede terminar en el escritorio de un radical como Hugo López-Gatell, que para lograrlo atacará irracionalmente a las empresas grandes. Afortunadamente, en contraste, en el gabinete sobreviven individuos razonables, como el secretario Arturo Herrera o el subsecretario Gabriel Yorio, quienes, bajo la misma lógica de ayudar al pobre, resuelven que México debe, por ejemplo, mantener su grado de inversión.

Pero el problema hacia el Segundo Informe ha sido que AMLO no ha podido entregar resultados. La economía está desplomada, la inseguridad persiste; y la pobreza crece. Si bien el Presidente nos dice que su gobierno no es comunista, tampoco nos dice lo que sí es. Acabar con la corrupción —su motivación central— no define cabalmente su aspiración gubernamental. El gobierno navega un océano ideológico confuso.

Y suponiendo, por ejemplo, que el próximo año se enjuiciara a expresidentes, y que alguno de ellos terminara en la cárcel, la sensación colectiva de justicia será potente, sí, pero al mismo tiempo efímera, porque el festejo popular finalizará con el siguiente robo en el transporte público o con el próximo descalabro económico.

Qué bueno que AMLO nos diga explícitamente que no es comunista. Sin embargo, urge que nos diga lo que sí es. Y que lo haga en términos de Estado y de gobierno. El Segundo Informe puede servir para eso.

KAVAK

La plataforma de compra venta de autos seminuevos que encabeza Carlos García acaba de fusionar a Checkars, de Argentina, con una inversión de 10millones de dólares. El mercado anual ahora será de ocho millones de autos. En el año de la pandemia, el mercado de autos seminuevos crece a 100 por ciento.

