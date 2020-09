El segundo informe de nada

El país está sumergido en una pandemia con cifras de muertos que ya se cuentan por decenas de miles. La crisis económica y la pérdida de empleos está profundizando la brecha de desigualdad y presionando a la estrecha clase media hacia la pobreza. Los padres hacen malabares entre el trabajo y la educación de sus hijos. Liderazgos de todos los partidos —incluyendo al Presidente— están enfrascados en acusaciones y filtraciones de videos que parecen implicarlos criminalmente. La violencia, por otro lado, no cede. La Guardia Nacional ha resultado no ser la panacea que prometía y ahora, además, la Sedena está señalada por corrupción, por presuntos desvíos millonarios. El país entero está en crisis.

En ese contexto, López Obrador se dispone a dar su Segundo Informe de gobierno (que se siente más como el decimonoveno, después de todos los espectáculos que ha montado con cualquier pretexto). El mensaje con el que lo publicita en redes sería cómico, si fuera una parodia. Sabiendo que se trata de nuestro Presidente, es frustrante. Aparece vestido de guayabera y con una música alegre de fondo diciendo: “Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles: ‘Tengan para que aprendan’”.

López Obrador vive en una realidad que no es la mexicana. En el país la gente la está pasando mal. Sobre todo, tristemente, los más pobres, los necesitados y los desposeídos. Da coraje escucharlo hablando del Evangelio cuando los niños con cáncer no tienen medicamentos y los adultos mayores se encuentran enfrentando el miedo al contagio desde la soledad, viendo que la situación no mejora. Es lamentable caer en cuenta de que, una vez más, AMLO se dispone a dar un informe en el que no hablará de nada. Cuando el país más necesita a un líder, López Obrador se esconde de nuevo detrás de sus frases prefabricadas, su conflicto imaginario con los conservadores y la rifa del avión.

Después de ver por tanto tiempo el poder desde las gradas, López Obrador debería saber que no por ser presidente será siempre relevante, porque una cosa es el cargo y otra el derecho a ser escuchado. No es necesario ir más allá del sexenio pasado para recordar a un Presidente cuyos últimos cuatro años de gobierno sucedieron sin que al público le importara ya lo que tenía que decir, salvo para reírse de él de vez en cuando.

López Obrador se acerca poco a poco a la línea de no retorno. Llegó al poder hablando de lo que a la gente le importaba y parece ahora estarlo desperdiciando todo al empecinarse en hablar sólo de lo que a él le interesa, ignorando al país y sus problemas e ignorando la responsabilidad para la cual fue electo.

POR FERNANDA CASO

FERNANDACASO@HOTMAIL.COM

@FER_CASO

