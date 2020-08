El regreso de Hanna-Barbera al cine

Con una inmensa felicidad hoy ya podemos hablar de películas que por fin estrenan en los cines, una de ellas es Scooby, filme animado que promete regresar a los básicos uno de los clásicos de la dupla Hanna-Barbera, pero ¿se logra el cometido?.

Se siente bien volver a la normalidad. Sí, lo que sea que esa palabra signifique hoy en día. Pero el simple hecho de saber que podemos sentarnos en una butaca con un gran combo de palomitas, refresco y nachos para ver un estreno, a mi me llena de felicidad. Sé que no es un tema fácil pues no todos están listos para regresar al cine y es muy respetable (se notó con la baja o escasa venta de boletos en los primeros días de reapertura, la cual fue de tan solo un 3% de la taquilla), pero para aquellos que ansían visitar un complejo cinematográfico, es mi obligación contarles lo que pueden ver en cartelera, sobre todo si se trata de películas que fueron muy cacareadas como es el caso de Scooby, que bien les puede hacer un paro a todas aquellas familias que ya no saben qué hacer con los niños después de 5 meses de confinamiento.

Ya pasaron 50 años desde que Hanna-Barbera nos presentó al que quizá es uno de sus personajes más populares, Scooby-Doo, el famoso perro que junto con su humano Shaggy y la pandilla de investigadores Misterios S.A., se enfrentaban a grandes aventuras para ayudar a otros. En esta ocasión para conmemorar 5 décadas, el simpático personaje y amigos regresan a la pantalla grande pero ahora de forma animada, pues recordemos que las versiones más recientes que vimos en el cine se hicieron en live action. En esta nueva película nos llevan hasta los inicios de la amistad entre Scooby y Shaggy, la cual se pone a prueba cuando el perro, apantallado por el legendario Fabulman, hace a un lado a su eterno compañero sin saber que su vida corre peligro pues el malvado Pierre Nodoyuna quiere capturarlo. Sin duda alguna, la cinta mantiene la esencia de esas primeras caricaturas de finales de los 60, pero ahora con chascarrillos incluidos y un lenguaje narrativo mucho más ad hoc a las nuevas generaciones, sin descuidar a todos los que crecimos con los originales pues en el filme se hacen presentes algunos personajes entrañables creados también por Hanna-Barbera, entre ellos Fabulman, que hace un cross over con Scooby Doo en esta película y cuyo doblaje al castellano, corrió a cargo de Alex Montiel.

La película no me resultó nada novedosa, pero no por eso deja de ser una buena opción para disfrutar con los niños en el cine, aunque la familia se tenga que dividir de dos en dos para cumplir con la sana distancia estipulada por las autoridades. Un tip que les doy porque su amiga soy, las películas se estrenarán en jueves para que los cinéfilos, como yo, podamos planear mejor nuestra visita al cine en estos tiempos de pandemia.

En Streaming: Proyecto Power

Con la ausencia de los cines en este tiempo, nos dedicamos a hablar de series y películas que se estrenaron solo en streaming, un ejercicio bastante interesante por la extensa oferta que hay y que seguirá existiendo, razón por la cual quiero recomendarles en Netflix la cinta Proyecto Power. Para todos los amantes de las tiras cómicas y películas de superhéroes, este filme llega en un gran momento de vacío para gente que como yo, se sintió muy decepcionada de saber que el estreno de Wonder Woman 1984, se pospuso por la pandemia. Y es que la cinta protagonizada por Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt propone la existencia de una pildorita que al tomarla puedes conseguir un impredecible súper poder por 5 minutos. Pero como sucede con cualquier droga, todos quieren hacer negocio con ella y su consumo puede derivar en la muerte. Una película muy palomera, ideal para pasar el fin de semana sin preocupaciones. Te puede interesar ¡Habemus cines!

POR LINET PUENTE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@LINETPUENTE

eadp