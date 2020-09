Y las Bellas Artes, ¿para cuándo?

En definitiva, el COVID-19 ha marcado la pauta en las agendas de varios rubros, como la industria restaurantera, de la moda, editorial, pequeñas y medianas empresas, pero sin duda, las llamadas Bellas Artes son las últimas que regresarán a los escenarios.

Varios representantes mexicanos de las artes en el mundo han mostrado su inquietud por regresar a los escenarios, algo que parece nunca tener fecha, ya que en varios casos hasta finales de 2021, se dice que se podrán reanudar, lo que representa casi dos años de pérdidas económicas, proyectos cancelados, y ya ni hablemos de desilusiones en aspecto profesional y personal. Mexicanos como la directora de orquesta Alondra de la Parra, han mostrado su inquietante situación, en la que ha cancelado alrededor de 30 presentaciones, y cuatro están en veremos, aún con fechas tentativas.

El tenor Arturo Chacón es otro mexicano que no ha podido realizar sus proyectos de ópera en diferentes países, y aunque ha optado por cantar a través de sus redes sociales, la verdad es que no es lo mismo. Los bailarines Elisa Carrillo e Isaac Hernández, ambos ganadores del Premio Benois de la Danse, siguen sin poder pisar un escenario. En el caso de Isaac, se ha mantenido en forma entrenando en su cocina, dando clases de ballet a través de Instagram y Facebook, pero estamos en un stand by, en el que la gente ya no está encerrada en sus casas, (por lo menos en Europa ya pueden salir), y no está pegada a las redes sociales como sucedió durante el confinamiento. La gente ya está saliendo, yendo a trabajar y regresando poco a poco a sus actividades dentro de la “nueva normalidad”. Sin embargo, pareciera que en el mundo de las Bellas Artes, no hay una “nueva normalidad”. No parece haber fecha en la que se regrese a pisar un escenario para los artistas, y nosotros como espectadores a ver, escuchar y presenciar. A enaltecer nuestros sentidos.

Este 2020 ha sido absolutamente catastrófico para músicos, actores de teatro, tenores y bailarines. Y aunque algunos han optado por transmitir virtualmente sus presentaciones, la realidad es que no es lo mismo. La Orquesta Filarmónica de Berlín, por ejemplo, ha tocado sin público, o el cantante italiano Andrea Boccelli también lo hizo ante miles de televidentes, pero sin un solo aplauso que lo alentara. ¿Se imaginan que estas personas, que su alimento es el calor del público, estén interpretando sin escuchar un aplauso? Otro de los que se unió a los conciertos virtuales fueron el pianista ruso Igor Levit, quien con la ayuda de Zoom transmitió sus dones musicales para la audiencia virtual.

Así, sin fechas cerradas para sus conciertos y presentaciones, sin ganancias económicas y sin ilusiones, se encuentran varios músicos y bailarines alrededor del mundo, pero si algo tienen seguro y les ayuda a seguir adelante es esa pasión por lo que hacen, que los mantendrá a flote. Ellos son uno de los rubros más afectados por esta pandemia.

Si algo queda claro es que para los representantes de las Bellas Artes no existe la virtualidad. Ellos crean experiencias a través de los sentidos, comunican emociones y crean un lazo con el espectador que no se puede hacer de manera virtual. Es por esto que el arte, la música, los conciertos, el teatro y la ópera, entre muchos otros, distan mucho de adaptarse a la “nueva normalidad”.

Te puede interesar La realeza más real

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

IG: @MARIMARBAT

eadp