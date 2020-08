La realeza más real

¡Adiós realeza! La imagen que teníamos de perfección real se ha acabado. Conforme pasa el tiempo, la tecnología avanza, y las redes sociales son el pan nuestro de cada día, es más probable ver una imagen de la realeza, que antes era imposible encontrar.

Ahora que todos tienen acceso a un teléfono, cualquiera puede grabar a un royal en el momento menos adecuado, cualquier escándalo se vuelve viral, y les aseguro que aunque a muchos nos gustaría ser de la realeza, a ellos muchas veces, no les ha de gustar.

“La realeza que ya no es”, no lo digo sólo porque ellos ya no quieran serlo, sino también porque todo el concepto que se tenía anteriormente de ser real ha cambiado mucho en años recientes.

La realeza que era “intocable” ya no lo es, y un claro ejemplo de esto fue cuando al yerno del rey Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, fue condenado a casi seis años de prisión por malversación de fondos, fraude, delitos fiscales y tráfico de influencias. Todavía recuerdo cuando leí en el periódico esta noticia, y mi primera reacción fue: “¿Cómo?, pero si es el yerno del rey”. Pero ni siquiera eso lo salvó a él y ni a la infanta Cristina, hija de don Juan Carlos, quien también fue enjuiciada y llamada a la corte para enfrentar este caso.

Otro claro ejemplo han sido los escándalos en los que se ha visto involucrado el rey Juan Carlos, tanto por su relación con la alemana Corinna Larsen, como por sus negociaciones con diversos jeques árabes que provocaron que el actual gobierno español lo juzgara y a consecuencia de esto acabó fuera de su país.

Otro caso es del príncipe Andrés, duque de York, el hijo de la reina Isabel, que ha sido acusado de abuso sexual y trata de blancas.

La realeza que era “para siempre”, ya no lo es. Esto lo dejaron claro Harry de Inglaterra y Megan Markle, quienes decidieron no ser parte de la familia real británica, vivir en Estados Unidos y alejarse por completo de las funciones que ejercían como duques de Sussex. Y ahora se ha publicado un libro con secretos de la vida privada de ambos, que se especula, ellos tuvieron mucho que ver en la revelación de sucesos relacionados con lo que vivieron dentro de la familia real británica, lo que nos lleva a otra premisa: la realeza en la que “los trapitos sucios se lavan en casa”, ya no existe.

Antiguamente, una de las funciones de la familia real, era dar un ejemplo de perfección, virtudes y valores que ahora, con los escándalos y peleas familiares, han distado mucho de su misión. Las monarquías europeas se mantienen debido a su popularidad, ya que conforman un símbolo de unidad nacional y tradiciones históricas de sus respectivos países, y son los representantes ideales de sus naciones en el mundo. Te puede interesar Meghan Markle y Harry compran casa en zona de California donde viven artistas

La realeza que se casa con aristócratas, nobles y de sangre azul, ya no lo es. No olvidemos que las bodas reales suelen ser de suma popularidad, no sólo para el pueblo, sino para muchos seguidores alrededor del mundo. El hecho de que hayan entrado a la realeza no sólo personas no reales, sino con cualidades que se consideran absolutamente imperfectas, como el ser divorciado. Este es el caso de la reina Letizia y de Megan Markle. Para algunos fanáticos reales esto ha traído puntos menos a la popularidad real, y para otros, ha acercado más al pueblo, ya que convierten a la realeza en algo más real. Si está bien o está mal, es opinión de cada quien, pero lo que me queda claro es que la realeza que antes era, ya no es.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

IG: @MARIMARBAT



lctl