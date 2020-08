Dos pasitos para adelante, uno para atrás

Nos urge entender que no necesariamente el que piensa mal acertará; sobre todo, en tiempos de crisis. Si seguimos pensando así, continuaremos teniendo razón y dejando a México en la hora gris.

La buena noticia es que los ciudadanos sí estamos cambiando. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. De acuerdo con el Monitor SIMO que encuesta el consumo durante la pandemia, siete de cada 10 mexicanos preferimos productos de marcas que contribuyan con causas sociales. Esta cifra ha ido en aumento y llama la atención que las nuevas generaciones son mejores de lo que creemos. Entre los centenialls ocho de cada 10 piensan así.

El mercado vía la Bolsa Mexicana de Valores tomó positivamente el que las televisoras: Grupo Multimedios, Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión, transmitan en señal abierta los contenidos del programa Aprende en Casa.

Efectivamente el mundo ideal sería que en todas las casas de México hubiese internet de alta velocidad y computadoras de última generación. Gobernar y tomar decisiones de empresa es construir el éxito en función de lo que es, no de lo que quisiéramos que fuera.

Los datos del Monitor Simo nos dejan ver que lo anterior es punto de encuentro entre Gobierno, empresas y ciudadanos. Ante este escenario es importante romper con dos mitos: primero, el Gobierno de México quiere acabar con la iniciativa privada.

Aquí un ejemplo que lo rompe. El 31 de julio se llegó a un acuerdo interinstitucional liderado por la Secretaría de Economía y el subsecretario Ernesto Acevedo, con el que las multas relacionadas con la NOM–051 -que tiene como objetivo concientizarnos sobre el contenido nutricional de los alimentos que consumimos-, comenzarán a aplicarse hasta dentro de dos meses.

De inmediato se escucharon las voces que ven en esto un triunfo de la industria y no consecuencia de la realidad que estamos pagando todos por el virus que nos robó sueños y posibilidades a todo el mundo.

Es cierto, ganan las empresas -entre ellas las pequeñas y medianas, que tanto queremos salvar-, pero también el Gobierno ya que la postura de la IP durante años había sido mucho más rígida. ¿Por qué no mejor hablar de que México avanzó?

Segundo, las empresas solo piensan en utilidades. La pregunta es, ¿por qué no habrían de priorizar si es su motivo básico de ser? Es tanto como que tu o yo no cumplamos con las funciones básicas del cuerpo. Ah, claro, también hay que tener otros espacios de desarrollo personal. En el caso de las empresas los tienen.

Aquí una observación, es primordial que empiecen a modificar su comunicación. No se trata solo de que los consumidores prefiramos comprar productos de empresas que se preocupan por el otro, ni que se asuman como ciudadanos corporativos responsables. Necesitan pensar que nos están hablando a nosotros y no a un abstracto, eso implica hablar no solo al consumidor, sino hablar al ciudadano y al gobierno, de una forma distinto. Sí, la utilidad es y será su eje rector, pero también tomemos en cuenta que no solo de pan vive el hombre.

El primer paso para dejar atrás la hora gris es que la opinión deje de fundamentarse en pensar mal para tratar de acertar; y acierte construyendo en función de romper estereotipos. Lo que nos dijeron no necesariamente es lo que está bien; y buscar hacer las cosas diferentes podría darnos mejores resultados. Así es como se ha logrado el éxito. Apliquémoslo a todo.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ



