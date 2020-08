La educación y la justicia en la nueva realidad

La capacidad de adaptación es una cualidad indispensable en tiempos de crisis. En el tema educativo, es acertada la decisión de la SEP sobre el regreso a clases para arrancar a distancia el ciclo escolar 2020-2021, sin embargo hay muchos aspectos a considerar.

Los efectos de la severa crisis económica, las condiciones preexistentes de desigualdad y el incremento de la pobreza provocarán que muchos jóvenes dejen de estudiar, lo que representa una tragedia adicional a las condiciones del país. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la pandemia provocaría que cerca de 1.4 millones de estudiantes en México no regresen a las aulas para el ciclo que está por comenzar. La mayoría de ellos, (aproximadamente 800 mil) se encuentran en el tránsito de la secundaria a la preparatoria, el resto realiza estudios universitarios y de posgrado.

Miles de padres de familia ya no tendrán los recursos necesarios para brindar educación a sus hijos, ante la necesidad de buscar lo indispensable para no caer en pobreza alimentaria. Es este escenario la SEP ha solicitado el apoyo de las televisoras privadas para transmitir clases a distancia con valor curricular para solventar el ciclo escolar. Ante la insuficiente cobertura de los canales públicos, el Presidente López Obrador vuelve a convocar a la IP representada por los concesionarios de las cadenas de televisión, no se me ocurre algo más neoliberal para la 4T, incluso la noticia hizo que las acciones de Tv Azteca y Televisa tuvieran un repunte importante en días recientes.

Los mismos canales privados cuestionados por AMLO en el pasado a causa de sus coberturas informativas, serán la plataforma audiovisual para la educación pública. Tema aparte será la calidad de los cerca de 4550 programas de TV y 640 de radio que se producirán para atender a más de 30 millones de alumnos, según lo informó Esteban Moctezuma Barragán.

¿Quién se ocupará de aquellos hogares que no tienen electricidad, televisores o internet en las regiones de mayor marginación?

Para responder es necesario conocer estas cifras:

Cerca de 1.8 millones de personas no tienen electricidad en las zonas rurales de difícil acceso en México, de acuerdo a información recabada por el INEGI. Más del 10% de los hogares no tienen una televisión, aproximadamente 13 millones de personas, según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El 34% de la población carece de internet, alrededor de 40 millones de personas, revela la medición oficial más reciente.

Por otro lado, el acceso a la red es considerado un derecho humano de última generación, invertir ahí para disminuir la brecha digital sería irreprochable, en vez de eso se ha optado por la televisión con la rentabilidad política que implica. Del riesgo de aleccionamiento ideológico hablaremos en otra ocasión.

Sin un esfuerzo institucional extraordinario para abatir la carencia de herramientas básicas, las desigualdades se ampliarán y dejarán en el desamparo a millones de estudiantes que no tienen lo indispensable.

EDICTOS

El Poder Judicial de la Federación regresó el 3 de agosto a la nueva normalidad en los juzgados y tribunales de todo el país con medidas de sana distancia, filtros sanitarios y sistema de electrónico para obtener citas. El reto es gigantesco, las principales inquietudes de los usuarios se enfocan en lo complicado que resulta obtener la llamada firel o firma electrónica para promover juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones en línea. Del 18 de marzo al 31 de julio la Suprema Corte de Justicia resolvió 70 asuntos en pleno, 640 en la primera sala y 714 en la segunda. Buenos números tratándose de un cambio de paradigma para la justicia constitucional en línea.

