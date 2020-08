La justicia y los lodazales preelectorales

“Desafíos de la Justicia Mexicana” así se llamó el foro convocado por el senador Ricardo Monreal en el que hubo una buena convocatoria que involucró a los tres poderes de la Unión y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades del país. El objetivo es reactivar el proceso de reformas que traía un fuerte impulso antes de la pandemia y que las circunstancias dejaron en un plano secundario desde hace 5 meses.

En la cumbre virtual participaron el presidente de la Suprema Corte, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico de la Presidencia, el Fiscal General de la República, legisladores y académicos. Se exhibió el consenso para impulsar una reforma al Poder Judicial de la Federación, la segunda más radical desde 1994 en la que se dio a la Corte la categoría de Tribunal Constitucional.

El ministro Arturo Zaldívar anticipó que el combate al nepotismo y la corrupción tendrán un apartado especial en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforzará el peso moral de las sentencias y se hará una cirugía mayor al funcionamiento integral de las instituciones, más no a su estructura. Se dijo algo que no debe pasar desapercibido y en voz del Presidente del Máximo Tribunal adquiere mayor relevancia, cito textual: “La Corte debe dejar de ser una instancia de tramitación de recursos dilatorios” además de que las decisiones de los ministros se convertirán en jurisprudencias, sin necesidad de la tradicional reiteración, lo que sería un cambio histórico. Se creará una Ley de Carrera Judicial para darle un perfil distinto a los jueces federales. El Instituto de la Judicatura Federal se transformará en la Escuela de Formación Judicial y se dará nuevo impulso al servicio de los Defensores Públicos Federales para ampliar su atención a los grupos más vulnerables, convertirlos en abogados de los pobres, dijo.

Bienvenidos los cambios que hagan más sensible y eficiente al sistema de impartición de justicia, lo que es innegable es que desde el discurso se nota una sincronía con la narrativa 4T que encabeza uno de los presidentes más poderosos de los últimos tiempos. Será esencial que ningún cambio sea para ceder ni un centímetro a la autonomía e independencia del Poder Judicial en favor del Ejecutivo Federal, el riesgo con un Congreso afín al régimen se percibe en el ambiente.

Ricardo Monreal, operador de AMLO para conducir las reformas reconoció que en 2018 se cometieron 33 millones de delitos, lo que representó un costo económico cercano a los 286 mil millones de pesos.

Es incontrovertible que la percepción social sobre la justicia es negativa desde que hay mecanismos para medirla. En nuestro país hay cerca de 5 mil órganos jurisdiccionales, de los cuales 4090 son juzgados y salas locales en los estados, 915 son federales y 150 son de carácter administrativo, agrario o electoral. El diagnóstico generalizado indica que el Estado mexicano ha quedado a deber en esta asignatura tan relevante.

Otro tema esencial de las reformas que vendrán se relaciona con el rango constitucional que se pretende otorgar al juicio en línea en todo el territorio nacional. El uso de nuevas herramientas tecnológicas será indispensable y significará una necesidad con plazo fatal en las 32 entidades. Le puedo adelantar que Olga Sánchez Cordero trabaja para diseñar un plan de apoyo a los Tribunales de Justicia de los estados que los impulse en el desarrollo de sus plataformas digitales, necesidad que se hizo más notoria durante la parálisis producida por la crisis sanitaria. A pesar de la era de austeridad, el respaldo implica partidas presupuestales etiquetadas para tal propósito.

Para el Fiscal Alejandro Gertz, la reforma deberá también producir una homologación de criterios en los nuevos códigos nacionales de procedimientos penales y civiles, significa adaptar legislaciones locales que en algunos casos tienen sus antecedentes en la parte media del siglo 20.

Esas son las intenciones, estaremos pendientes de cómo se procesa en el Congreso la idealizada transformación que tanto necesita nuestro sistema de justicia en el contexto del populismo legislativo que obedece religiosamente la línea de Andrés Manuel López Obrador.

Desde la óptica presidencial el video escándalo de hace 16 años en el que se vio a Rene Bejarano embolsarse fajos de billetes en las oficinas de Carlos Ahumada, fue parte de un complot armado por sus enemigos. Ahora AMLO siendo jefe de Estado dice: “estos no son portafolios, son maletas” para tratar de soplarle a la fogata distractora del caso Lozoya y reclamarle a los medios mayor cobertura al nuevo videoescándalo que embarra a panistas y priistas.

Pero hay un nuevo episodio de la temporada más reciente de video vergüenzas que tiene como protagonista al mismísimo Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República quien al recibir dinero en efectivo en una bolsa de papel de estraza, cortesía de David León, ex titular de protección civil con “aportaciones voluntarias” muestra un abanico de 4 posibles delitos en una sola acción. Financiamiento ilícito a campañas políticas (ya confeso), peculado, defraudación fiscal y hasta lavado de dinero.

La corrupción no depende del número de los fajos de billetes que se entregan de forma ilícita, simplemente es corrupción, aunque ahora las maromas quieran apelar al romanticismo histórico para hacer creer que se sigue “el ejemplo” de Leona Vicario, que nada tiene que ver en el escándalo más reciente que ya no se transmitió en la conferencia mañanera como asunto de Estado.

Los 3 episodios son vergonzosos, la gravedad del fondo tampoco se determina por el tipo de contenedor para el dinero. El tabasqueño quería provocar una bomba de la magnitud que enfrentó cuando gobernaba la capital y con cierto tono de nostalgia desde Palacio Nacional delante de sus aplaudidores a sueldo recientemente "doctorados" dice: "se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene". ¿Y de Pío? ni pío. ¿El país ya cambió? para responder y a pesar de las repetidas consignas presidenciales, debemos decir con objetividad que no. Todavía faltan muchos videos por ver en esta guerra de lodazales pre electorales en los que Morena también se hace presente.

