Otra razón para el confinamiento

2500 personas no constituyen una protesta muy grande, no. De hecho, es un numero más bien exiguo, es decir, un fracaso de convocatoria. Pero digamos que esas 2500 protestan porque no quieren usar cubrebocas, o sea, porque no están dispuestas a proteger a sus semejantes de contagios, y que si no lo están es porque, en una proporción importante, están convencidas de que el virus que llegó a jodernos la vida no existe: que es solo una mentira creada por Bill Gates para aplicarnos a todos una vacuna que no es una vacuna, sino un microchip que, combinado con las vibras maléficas del 5G, le permitirá controlar nuestras mentes, y con nuestras mentes al mundo entero. Si consideramos lo anterior, estaremos de acuerdo, 2500 personas es muchísima gente.

Esas 2500 personas fueron las que, el domingo, se manifestaron en Madrid contra eso, lo obligatorio del cubrebocas en lugares públicos, entre gritos como “Bote, bote, aquí no hay rebrote”, en referencia al aumento de casos de covid-19 en España, que por supuesto niegan, y consignas contra el presidente Pedro Sánchez, entre cuyos infinitos defectos (empezando por su asociación indigna con Podemos) no se cuenta el de participaren una conspiración para conquistar al planeta. (En realidad, deberíamos hablar de 2501 personas: hay que sumar a Miguel Bosé, primerísimo promotor del movimiento vía sus redes sociales, que sin embargo al final no se apersonó en la Plaza de Colón). Pero no es solo España. Una manifestación de la misma naturaleza, solo que mucho más nutrida, porque sumó a 20 mil personas de toda Alemania, tomó las calles de Berlín dos semanas y pico antes, puede que con menos consignas antiGates, pero con un componente surrealista no menos explícito: junto a los neonazis llegados desde Stuttgart, berlineses con Birkenstock y calcetines a media pantorrilla –Dios los perdone–meditaban antes de empezar la marcha. Asimismo,hemos visto varias protestas similares en los Estados Unidos, donde la derecha libertaria ultra dice que imponer las mascarillas es una contravención de los principios democráticos que son la esencia norteamericana, e incluso en poblaciones pequeñas de México, con el argumento, otra vez, de que el virus no existe (aunque en ciertos casos el argumento es que los trabajadores del gobierno que desinfectan las calles lo que hacen realmente es rociar el virus para matar a la población).

“Es que las periferias lunáticas se adueñan de las calles”, dirán. Y sí. Pero las acompañan en la lucha varios presidentes, gobernadores, alcaldes e incluso, para la perplejidad del mundo, alguno de los zares anti pandemia. En conjunto, estarán de acuerdo, forman un grupo bastante nutrido y ciertamente ruidoso.

Así pues, si necesitan otra buena razón para mantenerse en confinamiento, ahí la tienen: no encontrárselos.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

