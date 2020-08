La democracia no puede enfermar

La democracia no espera decisiones políticas, las engendra. Ella protege y garantiza los derechos fundamentales de las personas, cuando enferma mueren sus instituciones y peligran los derechos que custodia. Nuestro deber es protegerla a toda costa.

La actual situación de pandemia ha modificado las formas de vida, y la materia electoral no es la excepción. El 1 de abril decidimos suspender los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo como medida extraordinaria para proteger la salud de la ciudadanía, del personal del INE y de los OPL. A cuatro meses de esa decisión e inmersos en una nueva normalidad que busca reconstruir el acceso igualitario a todos los derechos, el INE decidió reanudar dichos procesos, pues, a pesar de la situación, seguimos teniendo la obligación de cuidar los derechos político-electorales.

La decisión de reanudar los procesos electorales se fundamentó, en gran medida, en dar cumplimiento al artículo 1º de nuestra Constitución, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Fieles a este principio consideramos que es posible proteger la salud y los derechos político-electorales de la ciudadanía, y para garantizarlos se tomarán todas las medidas sanitarias posibles (gel antibacterial, máscaras, cubrebocas, sana distancia, etc.). El escenario presente es delicado, la situación de emergencia sanitaria ocasionará que en 84 ayuntamientos de Hidalgo no se realice la renovación de los cargos en el periodo establecido y que el 6 de septiembre se verifique la falta absoluta de los Ayuntamientos, al no tener la asignación de cargos como lo estipula la ley local. Te puede interesar Canek avanza aventaja en Pachuca

En este caso, el Congreso de Hidalgo nombrará un Consejo Municipal interino mientras se celebra la Jornada Electoral, sin embargo, en el estado de Coahuila, la situación es distinta, pues la próxima legislatura deberá protestar el cargo el 1 de enero de 2021, y en caso de no hacerlo no se cuenta con una previsión legal que permita la integración de un Congreso Interino o provisional, en este caso, la única certeza es que nadie está facultado para prorrogar el mandato de los servidores públicos, de lo contrario estaríamos frente a una violación a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e irretroactividad, como lo ha señalado la Suprema Corte en casos similares.

El reto es grande, nuestra meta es que haya una alta participación ciudadana y cero contagios en la Jornada Electoral, como ocurrió en Corea del Sur. Para lograrlo, se implementarán medidas de sanidad durante el desarrollo de todas las etapas de los procesos electorales. Para el INE es de vital importancia proteger la salud de la ciudadanía, pues con ello también se defiende el derecho a votar libremente, esto lleva a comprender mejor que en una democracia se defienden todos los derechos, pero si ésta enferma, no se defiende nada.

POR DANIA RAVEL

CONSEJERA ELECTORAL

@DANIARAVEL



lctl

Escucha aquí nuestro podcast sobre coronavirus