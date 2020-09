Videos de Pío, el hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, le cuestan más de un punto de aprobación

*En el colmo de la intolerancia, el diputado de Morena al congreso de la CDMX, Eleazar Rubio Aldarán, viene con la ocurrencia de regresar al país veinte años atrás con penas de 2 a 5 años de cárcel y multa de 86 mil pesos a periodistas que osen hacer investigaciones sobre temas de interés nacional. Para el “legislador” lo ideal sería que los comunicadores nos limitáramos a informar sólo aquello que se emita oficialmente mediante boletines y comunicados de prensa. Su jefe, el presidente López Obrador, ha criticado a los medios de “callar como momias” ante hechos ominosos del pasado y ahora pretenden callarnos como momias, pero ¡por la vía legal!

*Emilio Lozoya asentó en su declaración (que hoy es pública) ante la FGR, que hubo acuerdos indebidos entre Pemex y la empresa especialista en temas energéticos TRESE, beneficiada con contratos multimillonarios. La empresa Nuvoil -que opera una plataforma de gas en el Golfo– alzó la voz para evitar ser vinculada con TRESE, cuyos directivos refieren que en 2017 tuvieron que presentar una demanda de arbitraje en contra de TRESE, la cual también de acuerdo con la declaración de Lozoya, fue responsable de una explosión ocurrida en una plataforma petrolera debido a la falta de mantenimiento y en la que 2 trabajadores murieron. De los contratos millonarios a TRESE se espera que las investigaciones determinen si esta empresa incurrió en actos de corrupción con altos mandos de Pemex. ¡Zaz!

*Los videos de Pío, el hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo en lo oscurito, le costaron al presidente del sábado 22 de este mes al sábado 29, una baja en aprobación de 55.1% a 54.0%, más de un punto porcentual, según Consulta Mitofski de Roy Campos.

*Como refrescante lluvia de verano nos cae una serie de buenas noticias del Inegi que empiezan con el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que durante junio creció 8.9% respecto a mayo, como consecuencia del avance de las actividades secundarias (construcción, manufactura y minería) con 17.9%, seguidas de las terciarias (comercio y servicios) con un alza de 6.2%, aunque las primarias (agricultura, caza y pesca) bajaron 4.5%. Aun más, animados a salir de casa por el cambio a semáforo naranja en algunas entidades, el Inegi, agrega que en ese mismo mes de junio las ventas realizadas en tiendas departamentales y de autoservicio subieron 7%, mientras que las ventas en línea bajaron 7.3%, siendo los productos más comprados textiles, ropa y calzado con 67.5%, papelería (por aquello del regreso a clases) 27.9% y ferretería 14.1%. Como se le vea, a pesar de los pesares, la actividad económica y comercial, ya asoma la cabeza.

*Lamentable papel el que ofrece ante los medios la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, quien al ser cuestionada sobre el enorme vertido de aguas negras a la bahía, primero mintió al asegurar que se trataba de agua de lluvia y después de ser demandada por la Conagua por el derrame, culpó al pasado y a sus antecesores en el cargo de no haber hecho nada al respecto. Cosa de ver la cara de desesperación de los conductores de televisión que la entrevistan sobre el tema que ha exhibido al puerto como uno de los sitios turísticos más contaminados del mundo, al ver que lejos de informar sobre RESULTADOS y trabajo conjunto con las instancias que puedan dar solución al asunto, Román Ocampo reitera una y otra vez que el problema le fue heredado y de ahí no la sacan ni en lancha de fondo de cristal.

*Caló profundo el desplome de la producción de Pemex que en julio pasado alcanzó un millón 595 mil barriles diarios, cifra que no se veía desde 1979 cuando extrajo un millón 510 mil barriles. Por lo visto, los acuerdos de México con la OPEP de reducir la producción, pero también patear a la inversión privada y renegar contra las reformas energéticas “neoliberales” no le ha dado resultados a uno de los proyectos prioritarios de la administración federal. Lo peor del caso es que, a estas alturas de la administración, no se ve cuál es la política prioritaria de la paraestatal: ir por el lado de la extracción y exportación de crudo y gas, la refinación para producir gasolinas y diésel, o ambas. Tal vez sea el costo de tener a un agrónomo al frente de una petrolera.

*Atentos a quedar bien con el Presidente, en el gobierno capitalino decidieron incluir el águila juarista en la iluminación conmemorativa de las fiestas patrias, lo que provocó el rechazo de más de uno que consideran que don Benito Juárez no es un héroe de la gesta de independencia, que ese no es el símbolo patrio actual y que se trata más bien de proselitismo disfrazado de patriotismo. La versión oficial señala que esa águila republicana se ultilizó en la época “del mejor presidente de nuestro país” y hasta en un billete de 20 pesos, pero los malpensados creen que se trata mas bien de propaganda en favor de un símbolo que, desde su creación como agrupación política, ha sido tomado por Morena.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

lctl