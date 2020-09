A Paul Stanley y Lambda García, ¡los pusieron como lazo de cochino!

Una compañera de ambos se quejó, ¡y por eso vino la cagotiza! Sí, alguien que trabaja en Hoy con Paul Stanley y Lambda García fue a acusarlos de NO estar acatando el distanciamiento social. “Magda, en vez de que la semana que no vienen al foro se queden en casa, ¡se largan de vacaciones!”, le dijo la quejumbrosa a la productora del matutino de Las Estrellas. “Se supone que los días que no venimos a Televisa debemos quedarnos en casa para evitar contagiarnos de coronavirus, pero Paul y Lambda no están cuidándose. ¡No se vale! De qué sirve que yo esté encerrada en mi casa si ellos no hacen lo mismo. ¡Por su irresponsabilidad van a contagiarme a mí y a los demás!”. Tras eso, Magda Rodríguez puso como lazo de cochino a Stanley y García. Además aparte de cagotearlos les advirtió que va a suspenderlos si no obedecen el quédate en casa.

SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO

Claudia Lizaldi debería echarle un ojo a los periódicos yucatecos que hace tiempo dieron santo y seña de los motivos por los que su novio (que tanto ha presumido en redes sociales) y la exmujer de él se divorciaron.

HIJA DE REINA

Me entero que Valeria Cuevas, benjamina de doña Aída Cuevas toma clases de conducción en el CEFAT (Centro de Enseñanza en la Formación de Actores y Talento) de Televisión Azteca. Sí, la hija de la Reina de la Música Ranchera está siendo capacitada para su ya cercano debut, como conductora, en un programa de la televisora del Ajusco.

CONDOLENCIAS

Ocupo algunas líneas de esta columna para enviarle el pésame a Alfredo González (director editorial de El Heraldo de México) por el fallecimiento de su señora madre.

PRÓXIMAMENTE EN CARTELERA

Mañana Jesús Ochoa y Lisa Owen comienzan los ensayos de la obra El Marido Perfecto. El actor y la actriz (famosa por su papel en El señor de los cielos) protagonizarán la comedia que produce Rubén Lara. El estreno de El Marido Perfecto va a ocurrir en octubre.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Egregia fue la entrevista que Adriana Delgado Ruiz le hizo a Mijares en El dedo en la llaga (Heraldo Radio | 98.5 FM) el pasado viernes.

SERÉ BREVE

No entiendo por qué él oculta su edad: 42 años.

SERÉ BREVE BIS

Si de por sí nadie veía ese programa, ahora con Carlos Cuevas de colaborador, ¡menos!

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. El cubrebocas no es hamaca para la papada. #PónteloBien.

