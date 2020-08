Circo, puro circo

Estamos frente al más grave videoescándalo político en la historia del país. Y usted me preguntará dónde queda aquel del Señor de las ligas, en 2004. Le cuento.

En ambos casos, la prioridad no es encarcelar a los presuntos culpables, sino el linchamiento social de los involucrados, a través de los medios de comunicación y, principalmente, las redes sociales. Cualquier novato entendido en Derecho sabe que un video no es prueba concluyente de nada. Eso ocurrió hace 16 años en el caso de René Bejarano. El objetivo no era meterlo a la cárcel, aunque estuvo 8 meses tras las rejas, sino desprestigiarlo y arrastrar con él a su jefe, Andrés Manuel López Obrador.

El trabajo de contención política y mediática del entonces aspirante a la Presidencia fue impecable. Lo primero que hizo López Obrador fue desligarse y cortar de tajo toda relación, nexo o contacto con Bejarano. Había que amputarse el brazo para salvar la vida. No dudó. Lo hizo de inmediato y con un sólo machetazo.

Bejarano también hizo lo que le tocaba sin chistar. No hay prueba más sólida de lealtad política que asumir el costo, aunque cueste la libertad, y guardar silencio. Así fue.

En lo mediático, López Obrador combatió la embestida en público y negoció en privado. ¿O no, Presidente?

El video escándalo de 2020 es mayor, porque alimenta la sospecha de que la aprobación de la Reforma Energética fue comprada con decenas de millones de pesos e involucra, supuestamente, a varios panistas y priistas. En retrospectiva del 2004, Bejarano era un personaje menor. Te puede interesar Barbosa rechaza acusación de Lozoya por sobornos para aprobar Reforma Energética

Ahora, la historia es muy diferente. Los panistas son el blanco principal de la ofensiva de la 4T para ubicarlos en la categoría de corruptos inmundos. Frente a eso, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, apenas pudo dar una tierna respuesta. Dijo que el video donde los achichincles de dos senadores panistas reciben costales llenos de fajos de billetes es una cortina de humo. No podemos culpar a Marko, porque eso es lo único que acumula encima de sus hombros: humo.

Se han mencionado varios nombres de supuestos sobornados para aprobar la Reforma Energética. Llama la atención que Ricardo Anaya, excandidato presidencial y expresidente del PAN, padre político de Marko Cortés, no haya negado aún haber recibido sobornos del Pemex de Emilio Lozoya.

También extraña que Miguel Barbosa, el repugnante gobernador de Puebla, esté incluido entre los corruptos, porque votó contra la Reforma Energética. Lo mismo pasa con el ladino David Penchyna, priista que iba a votar a favor de la reforma sí o sí. ¿Por qué habría que sobornarlo?

Veremos si la estrategia de linchamiento público de López Obrador funciona. Nos quedan varias semanas de circo, puro circo.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA



lctl