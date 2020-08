Querido Bebé Pandemial:

Al momento que escribo esta carta es miércoles 5 de agosto del 2020. ¿Cómo están las cosas allá en el futuro? ¿Ya tienen autos voladores? ¿Ya son todos cyborgs-asexuales-trashumamos-veganos-no binarios? ¿Salvamos a la vaquita marina? Pero sobre todo ¡¿Tenía razón Paty Navidad?! Mejor no me contestes, prefiero que sea sorpresa. En fin.

Historia larga corta, un día un chino se comió un murciélago y de pronto todo se fue al diablo, (ya se que en el futuro esto te sonará increíble pero es 100% real, vivíamos como animales). Un virus llamado Fernandez Noroña (qué raro nombre, ¿no?) acabó con la vida de un millón de personas en el mundo y más de 50 mil aquí en México. Millones perdieron sus empleos, los hospitales se abarrotaron y las y fuimos obligados a encerrarnos en nuestras casas durante meses sin nada qué hacer más que “cancelarnos” los unos a los otros en una pagina de internet conocida como twitter.com. Estábamos bien tontitos.

Y aquí es donde entras tú y tu generación. La pandemia no solo trajo enfermedad y muerte sino también muchos embarazos inesperados. Más de 145 mil para ser exactos, de los cuales 21 mil fueron adolescentes de 19 años o menos. Esto se debe a que en mis tiempos un millón 172 mil mujeres no pudieron recibir atención ni servicios de planificación familiar. Qué locura, ¿no? Y sabes qué es lo peor, existen un grupo de locos que salen a marchar para evitar que los niños reciban educación sexual en las escuelas.

Y ya se que en el futuro todes andan desnudes fumando marihuana y adorando a San Bad Bunny, pero en mis tiempos terminar el día con vida era ya un milagro. El 2020 fue el año más violento en la historia de nuestro país con más de 35 mil asesinatos. Casi 100 homicidios DI-A-RIOS. Y de feminicidios ya ni hablemos. Desde que inició la pandemia la violencia en los hogares aumentó 81% de acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios y el 8% fueron niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual durante el confinamiento.

Sí, en definitiva el 2020 no fue nuestro año. Ah, sí, también existe una cosa que se llama Edy Smol, pero necesitaría otra carta completa para explicarte a detalle y no hay tiempo. El caso es que espero que el futuro sea un mejor lugar en donde salir a la calle no sea un volado de vida o muerte y sobre todo que el Presidente Antonio Attolini se asegure que cada niño, niña y cyborgs-asexuales-trashumamos-veganos-no binarios (no discriminamos) reciban educación sexual de calidad y que cada quién tenga la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo (o cuerpo) y cuando reproducirse con completa libertad.

Haiga sido como haiga sido, espero que el futuro sea un mejor lugar para todos, y que a diferencia de mi presente donde nos la pasamos añorando un pasado que nunca existió, ustedes solo tengan ojos para el futuro.

Tu amigo, Callo.

POR JORGE AVILÉS VÁZQUEZ

JORGEAVILESVAZQUEZ@GMAIL.COM

@CALLODEHACHA

