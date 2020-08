La gráfica mexicana tiene nombre de mujer II

La obra gráfica es una de las puertas más importantes al coleccionismo, porque es así es posible adquirir un original múltiple de un artista que nos guste, con mucho menos dinero de lo que pagaríamos por una pintura.

Para los creadores, el grabado es también una manera de vender uno de estos originales múltiples con menos complicaciones y generar proyectos colectivos con otros artistas. Las carpetas con grabado de diferentes autores, se pueden ofrecer a quienes desean una buena pieza en su casa o en la oficina pero también, para regalos corporativos o de navidad.

Además los procesos para tener un tiraje completo es igual desde el principio de los tiempos, es casi un milagro alquímico. En general, los artistas visuales en el mundo tienen un trabajo gráfico importante, sin el cual, sería difícil poder vender su obra en ciertos momentos y lograr sembrar la semilla del coleccionismo en los futuros compradores y mecenas, sobre todo al principio de sus carreras.

La placa de impresión puede ser de cobre, de madera o de linóleo entre otros materiales y la perfección del resultado final dependerá de la destreza del maestro de taller. Sobre la placa hay que trazar el dibujo primero y para cada color, hay que hacer una nueva impresión, de tal manera que una sola hoja de papel tiene que pasar por el tórculo tantas veces como colores tenga el grabado.

Si la placa es de cobre, el resultado se sabrá hasta después de la impresión, porque la reacción química entre el metal y la tinta puede generar variaciones cromáticas. En lo personal, la obra gráfica y su metabolismo me parecen realmente emocionantes: el proceso para realizar un tiraje completo, la maestría del trazo que se requiere, los papeles gruesos de algodón, las tintas de muchos colores y la estética particular de los talleres de grabado son bellísimos y fascinantes.

Además, tengo el recuerdo más dulce de la primera vez que me acerqué a conocer esta vertiente del arte y eso me marcó en definitiva. Tallería, era el taller que Emilio Saíd y Gerardo Traeger tenían en un sótano en la Roma y un día me dejé caer sin avisar, porque tenía que escribir un texto a propósito del tema.

Cuando entré, la primera persona que vi fue Nunik Sauret y nos caímos bien. Con todo amor y paciencia me enseñó la mayoría de las cosas que ahora sé y alimentó mi hambre por aprender. Al día siguiente regresé y por una semana fui la asistente de Juanito, el maestro de taller; conocí a los artistas que entraban y salían para también imprimir mientras Nunik se reía y trabajaba.

Nuestras jornadas en Tallería terminaban bailando canciones tontas y todo era genial. Esos tiempos fueron de los más felices de mi vida, y me rescataron de las garras de los malos pensamientos que tenía sobre mi persona. Supe entonces que el arte no es snob, que te salva de las tardes tristes y que dejarte llevar por sus influjos, deriva en cosas buenas.

Desde entonces Nunik y yo somos amigas y jamás me ha dejado de sorprender su maestría y cariño por la enseñanza de esta materia, su pasión por descubrir nuevas técnicas y su inconmensurable talento como artista.

Ella es una extraordinaria pintora que ahora trabaja para engrosar nuestro patrimonio nacional, pero es también un gran ejemplo para los jóvenes mexicanos. Aprender y saber de arte puede ser la experiencia más importante que cualquiera pueda vivir, por eso para mí, así como para cientos de alumnos suyos, el nombre de la gráfica en este país tiene nombre de mujer y se llama Nunik Sauret. Te puede interesar La gráfica mexicana, tiene nombre de mujer (I)

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

eadp