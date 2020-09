Infancia entre barras

Cuando era niña, algo con lo que siempre soñaba era poder tocar las nubes, esas figuras blancas en el cielo que estaba segura eran de algodón de azúcar. Por otro lado, mis hermanos siempre hablaban de cómo viajarían hasta el espacio y conocerían todas las estrellas que veíamos desde el jardín de nuestra casa.

Éramos niños felices, soñando con cosas que probablemente nunca pasarían, pero eran anhelos que nos daban esperanza, para seguir enfrentando cada día con curiosidad, para vivir apasionadamente esa etapa mágica a la que le llamamos infancia.

Fuimos niños muy afortunados, porque pudimos darnos el lujo de soñar sin tener que darnos cuenta a esa edad, de que todo era mucho más complicado.

Un poco más grande, cuando me di cuenta de que las nubes no eran de algodón de azúcar, me pregunté ¿Qué hice para ganarme tantas posibilidades en la vida? Y como muchas otras cosas, me di cuenta de que no había respuesta, que era así y punto.

Fue hasta cuando adopté cierto lema de vida, cuando pude por lo menos saber que, aunque no hubiera una respuesta universal, yo podía inventar una para mí misma. Mi lema de vida se resume en una frase: Crear con tus posibilidades, oportunidades para los que no las tienen.

He fallado muchas veces en poner en práctica este lema, pero cada día trato de volver a intentarlo, porque si no hay razón alguna por la que fui tan afortunada para recibir tantas posibilidades, por lo menos me gustaría que haya una razón para usarlas.

Dicen que la niñez es uno de los factores que marcan nuestro destino para siempre. Las creencias que adoptamos, los conocimientos que adquirimos, y las experiencias que vivimos, esos primeros años de nuestras vidas, se quedan grabados en nuestra persona para siempre; y más adelante nos ayudan a decidir los caminos por los cuales queremos caminar.

La niñez al final, es nada más y nada menos que esa primera página que escribimos en nuestra historia.

Ahora, déjame preguntarte algo, ¿si tuvieras en tus manos el poder de cambiar para bien la historia de una persona, lo harías? ¿Si pudieras mejorar la infancia de alguien lo harías? ¿Si pudieras con tus posibilidades crear oportunidades para los que no las tienen, lo harías?

En México, más de 700 niñas y niños nacen y viven en prisión, pasan su infancia encerrados entre barras, sin poder soñar con alcanzar las estrellas, tocar las nubes y experimentar su infancia de una manera mágica. Los daños que sufren son inmensos, y las primeras páginas de su historia marcan su vida y afectan su destino para siempre.

Es por esto que me gustaría invitarte a que te unas a la causa de Reinserta, una organización que trabaja para transformar la vida de las y los niños que nacen y viven en prisión.

Súmate a su causa #CuarentenaDe3años y se parte del cambio en la vida de estos niños. Crea con tus posibilidades, oportunidades de una mejor vida para los que no las tienen. Piensa que tú y yo sólo tuvimos que estar en cuarentena por unos meses, pero ellos, viven toda su infancia encerrados dentro de cuatro paredes.

POR MARÍA MILO

IG: @MARIAAMILO

