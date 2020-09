Niñas y niños de preescolar, los que no llegan

Si tradicionalmente en ciclos escolares ordinarios sólo 31% de las niñas y niños de tres años llegan a primero de preescolar ¿qué va a suceder este ciclo escolar atípico que empieza a distancia con las niñas y niños que deberían iniciar su vida escolar?

Hace unos días conversamos con maestras de primero de preescolar y manifestaron preocupación porque las niñas y los niños no están llegando a la escuela. De un promedio de 20 estudiantes de nuevo ingreso que reciben cada año, este ciclo, sólo se inscribieron cuatro y de esos cuatro, sólo han podido establecer contacto con dos.

Es un reto trabajar a distancia con los más pequeños: sus periodos de atención son cortos, necesitan acompañamiento constante y la interacción con sus pares y maestros a través de juegos y canciones es fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, trae muchos beneficios cuando hay acompañamiento socioemocional y se empiezan a trabajar las habilidades que serán el cimiento del aprendizaje futuro, además es una etapa de gran importancia para detectar barreras para el aprendizaje que, en muchas ocasiones, si se tratan a tiempo pueden ser más fáciles de atender.

La situación actual de las familias hace que sea complicado porque no siempre hay medios económicos para pagar conexión a internet, la programación televisiva no implica contacto con maestras y compañeros, muchas familias deben ir a trabajar y no pueden apoyar a sus hijas e hijos para que puedan desarrollar las actividades; en comunidades alejadas niñas y niños suelen quedarse con abuelas o abuelos quienes no cuentan con el conocimiento técnico para el uso de recursos digitales o en algunos casos son hablantes de lenguas indígenas y no hay clases adaptadas a su necesidad de aprendizaje.

Pero de acuerdo con las maestras el problema de fondo es en realidad cultural: hay una creencia en muchos sectores de la sociedad de que cursar primero de preescolar no es importante y que si las niñas y niños no van a la escuela este ciclo no habrá repercusiones para su futuro educativo; a esto se le suma la disminución del presupuesto para programas dirigidos a la primera infancia que pareciera reforzar la idea de que los más pequeños no necesitan tanto.

Iniciar el proceso escolar a los tres años ha demostrado tener beneficios para el aprendizaje y la socialización del niño que impactan su trayectoria incluso muchos años después. Cuando, además, son las niñas o niños en condición vulnerable quienes no llegan al preescolar hay un impacto en las brechas que empiezan a abrirse y es prácticamente imposible cerrarlas después.

El abandono escolar va a ser un tema en todos los niveles escolares, pero no debemos perder de vista a quienes ni siquiera llegaron a la escuela en tiempo y forma, necesitamos estar atentos para que cada niño de tres años empiece su proceso escolar, aunque sea a distancia porque mejor estar que no estar. Es fundamental que se invierta un presupuesto enfocado en fortalecer los programas para la primera infancia y, finalmente, que docentes y familias cuenten con el acompañamiento que requieren en este ciclo escolar atípico, el foco debe estar en que nadie se quede fuera.

