¿DJs de momento o DJs de carrera?

A lo largo de mi carrera como periodista dentro de la música electrónica, he tenido la oportunidad de conocer un sinfín de artistas; muchos de ellos están dentro de los 10 mejores del mundo y algunos más, que merecen ser reconocidos.

De ello, ya he hablado en algunas ocasiones en mis columnas, pero durante los últimos días me he puesto a pensar acerca del por qué existen miles y miles de personas que quieren convertirse en DJs o Productores y simplemente no lo logran.

Claro, un punto muy importante y que también he repetido en ocasiones, es acerca de la falta de contactos o conexiones dentro de la industria, pero justamente esa parte es la que me ha hecho indagar más a fondo este fenómeno que no solamente afecta este pequeño cosmos dentro de la música, sino que también, afecta a todas las demás profesiones en las que nos podemos desempeñar.

La principal respuesta que veo cuando le pregunto a alguien por qué quiere ser DJ es “porque siempre he soñado con eso”, y es muy valido, la verdad es que creo que son pocas las personas que tienen muy claro qué quieren ser cuando crezcan, pero vamos a dar el beneficio de la duda a dicha afirmación.

Lo que yo veo, más allá de un sueño, es lo que conlleva convertirse en un artista musical: dinero, fama, sexo, poder y ya puedo estar viendo a mucha gente decir que eso no es cierto, que lo hacen por el amor que sienten a la música. Y está bien pensar así, digo, a los únicos que llegamos a engañar es a nosotros mismos en caso de que nuestro fin último no sea realmente el amor por las cosas que hacemos.

Es por eso que, la gran mayoría de las personas, pienso, llegan a fracasar. No es tanto que no sientan una pasión o amor, sino que simplemente trabajan para ser algo efímero: “Quiero ser DJ para viajar por todo el mundo, tener mucho dinero y que todos me reconozcan”. Y entonces, ¿dónde queda la carrera?

Una carrera debe estar sumamente cimentada, debes de prepararte lo mejor posible para que cuando tengas esa gran oportunidad la aproveches de la mejor forma; y esto se refiere a estudiar, practicar hasta el cansancio para perfeccionar una técnica, que te involucres realmente en la historia de lo que estás haciendo —cuándo, cómo, dónde, por qué y quiénes son los responsables de que la música electrónica esté en su lugar— y todo esto, es cuestión de investigación y sobre todo, dedicación.

Hoy en día, las generaciones quieren todo rápido y sencillo, se pierden ese gran camino del aprendizaje y las experiencias para que logres atesorar tus sueños.

Además de esto, también se debe aprender a crecer dentro de esta industria, empezar desde abajo para que reconozcas el valor de la perseverancia y que aprendas que un “no” es simplemente una oportunidad menos, pero hay millones allá afuera. Y sumado a todo esto, algo que estoy convencida que es primordial, es la humildad. Saber que empezaste desde abajo y que todos, absolutamente todos, somos iguales.



Me ha tocado escuchar historias de terror de gente que se creen los mega artistas, cuando ni siquiera en su país son conocidos; como decimos en México: “Apenas se suben a un ladrillo y ya se marean”.

Ejemplos hay varios: Desde las personas que exigen un vuelo en primera clase cuando viajan de CDMX a Monterrey, hasta gente que cambian horarios de entrevistas y además llegan tarde a un espacio donde pueden difundir su trabajo. Y no me voy tan lejos, hay personas que piensan que ya conquistaron la industria por haber tocado en un escenario dentro de un festival, lo cual pregonan por cielo, mar y tierra.



Damas y caballeros, les recuerdo que una carrera se trabaja todo el tiempo, incluso los que sí están hasta arriba, siguen trabajando para ser mejores, y aunque ellos sí tengan motivos para presumir o ser “alzados”, la realidad es que la gran mayoría son demasiado sencillos y con una personalidad humilde, porque están conscientes de dónde vienen, por qué están ahí y más importante aún, dónde quieren estar al final del viaje.Tú, ¿quieres una carrera o sólo una gloria efímera?

Por MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR