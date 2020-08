¿Le queda grande Ecatepec a los de Andrés Manuel López Obrador?

Eso dicen algunos detractores de la propuesta de dividir territorial, presupuestal y electoralmente al municipio más grande del país: que le quedó grande a Morena, quien gobierna esa demarcación, con Fernando Vilchis.

Sin embargo, no va por ahí el cálculo. Lo que se busca es una carambola de tres bandas para el GAP, una de esas tribus-no tribus que existen-no existen en el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Esta semana, legisladores de Morena anunciaron que buscan una reforma constitucional para dividir el municipio en dos y, además, incluye el adelgazamiento de los cabildos, para tener menos regidores y síndicos y así generar ahorros en el aparato burocrático, lo cual es muy aplaudible.

En la presentación, donde estuvo el senador Higinio Martínez, dirigente del GAP, no apareció Fernando Vilchis, el actual alcalde de Ecatepec. ¿Mala logística? ¿Problemas de agenda? No.

Primera banda de la carambola: ante la “independencia” extrema que ha demostrado Vilchis al GAP y su intención de reelegirse, esta tribu está buscando acotar su tramo de control. Si bien logra repetir en la alcaldía, sería en una alcaldía descafeínada a más de la mitad.

Higinio y su GAP ya saben lo que es perder control con la ruptura de un aliado tan fuerte como un edil ecatepequense.

En el trienio 2006-2009, cuando la ola lopezobradorista hizo ganar esa alcaldía a José Luis Gutiérrez Cureño, por el PRD, el nuevo edil –que pertenecía al GAP– no tardó en desmarcarse de esa tribu. Así, la propuesta de división acota, eventualmente, una desbandada de Vilchis.

Segunda banda: si Fernando Vilchis se reelige y continúa gobernando el 11% de la población total del Edomex y con casi 6 mil mdp de presupuesto, habría quien lo alce como aspirante natural a la candidatura por el gobierno estatal vía Morena, nominación que ya tiene un huacal apartando ese lugar para un senador. Pero si gobierna un municipio más reducido, el riesgo se atenúa.

Y la tercera banda: como en política –se dice– hay que estirar y aflojar, la división de Ecatepec permitiría dar el nuevo municipio al PRI, el contendiente más fuerte, y apapachar al grupo de alguien que no es ajeno a las huestes del GAP y sus líderes, con quienes guarda cercanía y amistad: el del ex gobernador y senador Eruviel Ávila.

Y de paso, tal vez, efectivamente, se logre tener dos gobiernos municipales que atiendan un poco mejor a un grupo menor de población, en una extensión territorial más acotada.

Se hace presente Enrique Peña Nieto

Para la FGR: el ex Presidente y ex gobernador Enrique Peña Nieto se hizo presente ayer en Toluca… al menos de nombre y protocolo, pues mandó coronas fúnebres a la familia del ex magistrado Luis Miranda Cardoso, padre de su más cercano colaborador, Luis Miranda Nava. La duda es si la reaparición será (ahora sí que) de cuerpo presente.

Morena: Caballo de hacienda en Tlalnepantla

Una medición de Parametría da como segura la renovación del Ayuntamiento de Tlalnepantla para Morena, que actualmente gobierna la demarcación, con el 42% de intención de voto.

Eso le da 2 a 1 frente al PRI, quien más se le acerca. Pero en el municipio, que gobierna Raciel Pérez Cruz, hay una suerte de paradoja: mientras él registra el porcentaje más alto, al momento de cruzar los nombres de posibles contendientes –según un estudio de Massive Caller– es otro quien saca más ventaja al resto, aunque con un porcentaje menor a Raciel: Jonás Sandoval. Como sea, ambos aseguran la reelección. Te puede interesar ¿Sabe AMLO de los caballazos, no abrazos, de Izcalli?

