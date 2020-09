Mi generación y las que me antecedieron durante el siglo XX, no estaban acostumbradas a tomar medidas de precaución al tripular un automóvil. Durante mi niñez, el uso del cinturón de seguridad no era algo ordinario, por eso me sorprendió que mi tío me haya indicado que me lo ajustara para ir a recoger a mi abuelita en Martínez de la Torre, Veracruz. Yo iba muy contenta porque ya podía presumirles a mis compañeros de tercer año de primaria, que viajé por primera vez por carretera “en el asiento de adelante”.

La primera ocasión en que fungí como copiloto infantil, fue en ese auto modelo caribe 1980 color blanco. Ese coche además, fue el primero que tuvimos en la familia y mi tío era el encargado de hacer las diligencias de la casa y de trasladarnos regularmente los fines de semana a la playa. En alguna ocasión mi tío dejó una carpeta sobre la mesa y mi curiosidad se activó. Después de darle un vistazo a los papeles, pregunté: “Abuelita, ¿por qué si el coche es de mi tío, aquí dice que el dueño es un señor Augusto Gómez Villanueva?”.

Ella me explicó, se trataba de la factura original del vehículo que mi tío había comprado usado a un tercero. El asunto es que mi tío tuvo un apuro económico y lo resolvió vendiéndolo esa misma tarde. Yo me sentía triste por que perdía a “mi caribe”, pero mi abuelita decidió distraerme, relatándome la grandiosa historia de don Augusto.

Así imaginé que si el azar había hecho que yo haya compartido el caribe con un líder agrarista, secretario de estado, legislador y embajador; entonces en el futuro yo podría asumir grandes responsabilidades para mi país. Mis anhelos infantiles y mi inocencia le quisieron dar cualidades mágicas a ese auto, como si sus copilotos estuviéramos predestinados.

Hoy, gracias al respaldo del Presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tengo la oportunidad de coincidir laboral y políticamente con Augusto Gómez Villanueva, en la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI). Me siento muy honrada de esta alta distinción, porque puedo colaborar con un sabio de la política que, por su disciplina, talento y generosidad, es un referente de la política nacional, además tengo la oportunidad de coincidir con otros hombres y mujeres que se dedican a la política de manera destacada, profesional y ética.

Los nuevos integrantes de la CNPI, hemos manifestado que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores de nuestro ejercicio. Tenemos por delante la responsabilidad de conducir los procesos de elección de dirigentes y de candidatos uninominales, garantizando que la voluntad mayoritaria de la militancia sea respetada. En el PRI, nos declaramos listos para enfrentar exitosamente la competencia política del futuro.

Consummatum: En nuestro país, la tasa de contagio del personal de salud es seis veces más que en China y el doble que Italia. Los fallecimientos de los trabajadores hospitalarios por Covid-19 son cinco veces mayores que en Estados Unidos. Mi solidaridad con todo el personal de salud y sus seres queridos. De manera especial manifiesto mis respetos a la familia del Doctor Raúl Vera Aguilar, un político profesional y médico eminente del IMSS, que siempre estuvo atento para ayudar en lo colectivo a los habitantes de Río Blanco, Veracruz y que se mantuvo estoico dando atención a los contagiados por coronavirus.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN SOCIAL DEL PRI

@LORENAPIGNON

irv / eadp