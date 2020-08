No, las tendencias que surgen, de ninguna manera representan el sentir de la población, no sobredimensionemos un tema que tiene muy poca importancia. Yo nunca he sido partícipe de una de ellas, mis conocidos más cercanos, tampoco; me atrevo a afirmar que la mayoría de los que amablemente me leen nunca han sido promotores de un hashtag que erróneamente se quiere convertir en el nuevo concepto de Vox Populi.

No es un tema democrático, las tendencias no lo son. En ellas se manifiesta mucha gente que no tiene el más mínimo interés, el menor conocimiento del tema en cuestión, participan por diversión, para sentirse incluidos en algo; por molestar, o para conseguir un poco de popularidad virtual.

Mal hacemos en darles tanto peso, no tienen ni fondo ni real utilidad. Un tema anecdótico a lo más. Borreguismos, modas inmediatas, pasajeras, expresiones huecas.

Lo que sucedió hace unas semanas con la tendencia #FueraPiojo es un claro ejemplo. Nadie que sea seguidor del América, seguidor en serio, y que sepa lo mínimo del sencillo juego del futbol podría pedir la salida del regordete entrenador amante de la fama. Nadie.

Yo, que tengo la gran fortuna y atino de no ser americanista, pude, por ejemplo, pedir la salida de Herrera por fregar, por contribuir un poco a desestabilizar, o nada más por matar unos segundos. Mi opinión no tendría la más mínima validez. Así sería con varios más.

Nos asustamos mucho con lo que se expresa en redes; es un error, pues hay que pensar en los que están opinando, ¿cuál es su motivo? También hay que tomar en cuenta las “máquinas” que lanzan opiniones, los llamados bots.

Lo que se hace comúnmente en las redes es “echar montón” de una manera cómoda, discreta y hueca. No hay reflexión, no se meditan los temas. Increíblemente hay empresas, organizaciones, sociedades, etc., que le dan mayor importancia a lo que sucede en el mundo virtual que en el real. Pareciera que lo sensible, lo auténtico, no vale nada.

¿Por qué nos pesa tanto algo que sabemos que se genera principalmente por personas desinformadas, malintencionadas o completamente ajenas? Asusta mucho lo que se diga, pero ni siquiera existe un momento para pensar de donde viene todo. Te puede interesar Giovani Dos Santos, en problemas con las Águilas del América

En el entorno futbolero, la verdadera afición no se suma a lo menso a tendencias tarugas creadas por muchas razones, múltiples, pero son pocas los que verdaderamente se posicionan para ayudar a los equipos, incluso criticar de manera inteligente.

No, las tendencias no reflejan lo que en verdad siente la afición.

POR PONCHO VERA

@poncho-vera

lctl