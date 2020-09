Se avecina recorte de personal en Imagen Televisión

No solo Michelle Rubalcava va a perder su trabajo en Imagen Televisión. Además de él (que ya anunció en el programa que participa su salida de Canal 3) otras dos personas están incluidas en el recorte que la compañía hará el viernes 16 de octubre. Sí, aparte de Michelle un par de conductores más van a ser despedidos en la fecha antes mencionada. ¿De quiénes se trata? ¿Cuáles son sus nombres? Roberto Carlo y Marlene Stahl. El conductor de Sale el Sol y la colaboradora del telediario Noticias con Francisco Zea lamentablemente forman parte del recorte de personal.

REANUDAN GRABACIONES

Mañana se reemprenden labores en la telenovela ¿Te acuerdas de mí? (próxima a estrenarse en Televisa). Todos los ahí involucrados se vieron obligados a parar una semana tras saber que Alejandro de la Madrid (que en el melodrama personifica a Julio) había presentado síntomas de COVID–19.

ACTUACIÓN ESPECIAL

Me entero que Irina Baeva grabó un capítulo de Mi Querida Herencia antes de partir a Nueva York (donde va a perfeccionar su inglés). La actriz, al igual que su homóloga Eva Cedeño, tendrá una participación fugaz en la segunda temporada de la serie que produce Elías Solorio (también productor de Vecinos).

HOMENAJES AL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN

Los tres matutinos más importantes de televisión abierta preparan homenaje para José José el próximo lunes. So pretexto del primer aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción, Hoy, Venga la Alegría y Sale el Sol presentarán programas dedicados a su memoria. Ojalá a Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González no se le vaya ocurrir invitar a Venga la Alegría al caradura, cínico y sinvergüenza de Manuel José (el supuesto hijo negado de José José).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

A partir del 01 de octubre el informativo Sergio y Lupita (Heraldo Radio | 98.5 FM ) va a escucharse en Tehuantepec, Oaxaca a través del 98.1 de FM.

SERÉ BREVE

¿Algún día dará los nombres de los productores de Televisa que por orden de su exmarido no le dieron trabajo durante los años que él laboró y tuvo poder ahí?

SERÉ BREVE BIS

El productor fue secuestrado y por su liberación se pagó un millón y medio de pesos.

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. El cubrebocas no es hamaca para la papada. Por favor #PónteloBien.

