La vergonzosa venta del examen para jueces

Es difícil imaginar un caso que provoque más indignación en la escuela judicial, una institución donde se capacitan, examinan e instrumentan programas académicos dirigidos a juzgadores federales y a quienes aspiran a serlo.

Hace unos días se informó el desenlace de un escándalo que estremeció al Consejo de la Judicatura Federal en 2018, durante la presidencia de Luis María Aguilar Morales en la SCJN. Se anunció oficialmente la destitución e inhabilitación por 10 años del magistrado Salvador Mondragón Reyes, ex director del Instituto de la Judicatura, y sanciones a otros 12 involucrados en la filtración y eventual comercialización de información confidencial sobre el vigésimo octavo concurso interno de oposición practicado hace 30 meses. Para decirlo de forma más sencilla, se vendió el examen para juez.

Entre los castigados se encuentran Verónica Patiño, ex secretaria particular del magistrado Mondragón; José Alfredo Sánchez, ex director de informática de la escuela judicial y los secretarios Martín Mayorquín y Patricia Lee Martínez, estos dos últimos formaron parte del grupo de 91 aspirantes que pasaron la prueba en su primera etapa para el que se registraron dos mil 600 aspirantes.

Trascendió que los reactivos de esa prueba fueron ofertados hasta en 180 mil pesos a secretarios de acuerdos de diversos órganos jurisdiccionales que intentaban ser jueces de distrito. Por obvias razones, el concurso que sentó un precedente vergonzoso quedó cancelado el 15 de febrero de 2018, una semana después de haberse realizado. La maniobra ilícita comprometió la integridad de la institución y violentó los principios rectores de honestidad y ética.

Me parece positivo que el ministro presidente Arturo Zaldívar haya decidido hacer público el resultado final del procedimiento de investigación que vulneró la confiabilidad de los concursos de oposición. Actualmente el Instituto de la Judicatura está en manos de Rafael Estrada Michel, un destacado jurista de incuestionable honorabilidad que tiene el reto adicional de mejorar la imagen que maltrató el polémico caso. El tema del Instituto de la Judicatura es sólo uno de varios asuntos que siguen siendo investigados por presuntas irregularidades en el Consejo e involucran a diversos exfuncionarios designados por Aguilar Morales, cuyo desgaste como expresidente de la Corte es superlativo.

EDICTOS: El pronóstico más catastrófico del que habló Hugo López-Gatell el 4 de junio, sobre la posibilidad de que México pudiera alcanzar 60 mil defunciones por la pandemia de COVID-19, lamentablemente se cumplirá antes de finalizar agosto. Mientras tanto, el show Lozoya continúa e incluso compromete presuntamente al llamado eje del mal, encabezado por Carlos Salinas de Gortari. El dato anecdótico es que el padre del defenestrado ex director de Pemex, trabajó en el gabinete de Salinas como Secretario de Energía y director del ISSSTE. Hasta el domingo.

