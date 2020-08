Un viaje al país de López Obrador

Hagamos un viaje imaginario al país donde quiere vivir López Obrador. Un México en el que no hay medios de comunicación molestos que nos informen sobre las fallas del gobierno; ni reporteros insolentes que exhiban la corrupción y abusos de los funcionarios públicos, ni investigadores incómodos que documenten cosas triviales como el aumento del desempleo o la escasez de medicinas en los hospitales.

En este país feliz los periodistas se portan bien y le hacen caso al señor presidente: si él dice que es más importante hablar de la rifa del avión que de la pobreza, se habla del avión. Si el mandatario no quiere que se publiquen cifras de muertos, los reporteros actúan dócilmente y no las publican. En este país armónico las familias se reúnen para ver sus conferencias oficiales sin cuestionar nada. Y si esas familias han sufrido la violencia, si padecen hambre o enfermedad, los medios se apresurarán a recordarles que nada de eso es responsabilidad del gobierno: es culpa de los conservadores, del neoliberalismo, de Calderón y del chupacabras.

El país que quiere López Obrador es un México honrado, pero pobre, sumiso y desinformado. Porque de acuerdo al presidente, “ojos que no ven, corazón que no siente”: si no se habla de injusticia no hay injusticia; si no se habla de la delincuencia es porque ya se acabó la delincuencia.

Hacemos ahora check in y regresamos al México real. El país de los muchos problemas. En este México real, los medios críticos no son un estorbo; al contrario, son una de nuestras principales tablas de salvación. Porque en medio de la propaganda y las mentiras oficialistas tenemos medios, reporteros e investigadores valientes y dispuestos a contar la verdad, pese a los ataques constantes que reciben del gobierno y los riesgos permanentes en que viven. México, recordemos, es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo (tenemos el lugar 144 de 180 países a nivel global).

Gracias a los medios críticos, los mexicanos que sufren abusos tienen voz: desde los padres de niños con cáncer hasta los familiares de desaparecidos. Gracias a los reportajes de investigación conocemos la magnitud de la pobreza, el desempleo, la violencia y la crisis por el Covid19. Gracias a los periodistas independientes al poder sabemos que, pese a toda la propaganda oficial, el país no va bien, y podemos formar una opinión propia para ejercer un voto informado en las próximas elecciones.

Desde su Palacio, el presidente dice que los medios críticos están “moralmente derrotados”, pero al mismo tiempo lo enojan. Cada día dedica mucho tiempo para atacarlos. ¿Por qué hacerle caso a algo que supuestamente no importa? La respuesta es simple: los medios libres sí importan, porque revelan la realidad a los ciudadanos, esa que el gobierno no quiere que veamos: su fracaso, su indolencia y su miseria.

La recuperación de México es impensable sin las y los periodistas valientes que se atreven a hablarle de frente al poder; quienes disienten y no asienten. Los que cuestionan, investigan, y reportan nuestra realidad. Los que no se someten al gobierno sino a la verdad.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@GUILLERMOLERDO

