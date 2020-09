Legado de un buen nombre

Durante buena parte del tiempo reflexionamos sobre el qué queremos hacer de nuestras vidas. Ahí nos acompañan amigos, familiares, compañeros, maestros y nuestros padres. Ellos ayudan a ir encausando y orientando las ilusiones, aspiraciones, intereses y afinidades que nos llevan a tomar decisiones o identificar las vocaciones que nos marcarán como personas.

En este sentido debo sentirme profundamente agradecido con la vida porque mis circunstancias personales, más allá de una concepción materialista, me han permitido contar con la mejor compañía para decidir correctamente e identificar, desde el más amplio sentido de la palabra, entre lo bueno y lo malo.

Uno de los momentos que más me han marcado fue cuando decidí dedicarme al servicio público. Mi referencia inmediata era mi madre con su formación médica y su trabajo en la salud pública; y de mi padre, un hombre con formación de izquierda y con el ímpetu de alguien que tenía a la austeridad como modelo de vida. Ahí hubo un consejo de ellos que me acompañó y que atesoro hasta el día de hoy: “el mejor legado que les puedes dejar a tus hijos es tu buen nombre”.

En este sentido, una de mis primeras oportunidades laborales fue en la Cámara de Diputados. Ahí conocí y construí amistad con muchas personas de distintas corrientes ideológicas. Mi labor me permitió adquirir experiencia y llevar a la práctica otro buen consejo de mis padres: “los puestos van y vienen, lo que queda son las amistades que construyes”.

De esa etapa en general tengo buenos recuerdos, pero hay uno que me ha marcado personalmente desde entonces hasta el día de hoy y que ha orientado en alguna medida el amor que le tengo a mi país. Ahí pude conocer a una persona que era y es reconocida por tres cualidades que lo hacen diferente y me generaban una afinidad: primero, su amplia capacidad profesional; segundo, su habilidad para buscar consensos; y finalmente la más importante, su extraordinaria calidad moral y humana.

Dicho de otra manera, no es común encontrarte en la vida en general, pero con mayor énfasis en la vida pública, a personas con estas características. Recuerdo como si fuera ayer aquel momento en que me recomendó, ante el dilema de enrolarme a un programa de posgrado muy exigente, valorar por encima de lo profesional, todo el equilibrio que debía guardar para cuidar a mi familia. Sin duda, no es un consejo común y más aún si existía una relación laboral de ser mi jefe.

Después de dedicar buen tiempo laboral en el legislativo, decidí acompañarlo en una larga y muy buena aventura en la administración pública federal, con un balance positivo. Fuera de los números fríos de una gestión, logramos salvaguardar con honorabilidad, rectitud y legalidad nuestro desempeño profesional. Eso nos ha permitido seguir con la frente en alto. Ahora son tiempos de ponderar, valorar y aquilatar nuestras aportaciones; y es justo en ese ejercicio que José Antonio Meade Kuribreña puede estar tranquilo de que legará a sus hijos su buen nombre. Te puede interesar Usuarios estallan en redes sociales por videoescándalo de funcionarios

POR EMILIO SUÁREZ LICONA

CONSULTOR Y PROFESOR UNIVERSITARIO

@EMILIOSL

eadp