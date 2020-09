Jaime Cárdenas: de lealtades a lealtades

“La comunicación de masas crea un mundo movible en el que los ´dispersos´ se encuentran y se ´pueden reunir, y de este modo adquirir fuerza”.

Giovanni Sartori.

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó ante la renuncia del académico Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, quien supuestamente renunció, porque no entregaría una lealtad a ciegas, ante lo cual el tabasqueño señaló lo siguiente:

“Tiene razón, pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia.

“Entonces, sí es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación, eso es lo que pedimos”

Será que Jaime Cárdenas se dio cuenta que era mejor abandonar el barco que hundirse con el capitán, suponiendo que algo así estuviera sucedieron con la 4T, eso no habla en ningún momento de lealtad.

La lealtad se mantiene hasta el final y también puede ser critica, no se trata de solapar decisiones en las cuales no estás de acuerdo, más bien de remar juntos en la búsqueda de un mismo fin. Y seamos sinceros, tres meses no son nada para evaluar los resultados y las áreas de oportunidad.

No cabe duda de que Cárdenas quiso formar parte del club de los funcionarios que renunciaron a la 4T de forma escandalosa y causando daño.

El primero en recurrir a este método y generando un gran chismarajo en su momento, fue Germán Martínez cuando renunció al IMSS, ya que por medio de una extensa carta se quejó amargamente de las razones que lo llevaron a su dimisión.

Inmediatamente después de conocerse el pliego de lamentos de Martínez, el exdirector del IMSS, Mikel Arriola los descalificó con una frase lapidaria: “yo le deje a Germán un instituto completamente sano.

Pocas semanas después le llegó el turno a Carlos Urzúa, que anunció su renuncia a la Secretaría de Hacienda por medio de su cuenta de Twitter, donde publicó una carta en la que explicaba las razones de su salida.

Urzúa congruente con su ideología emigró a sus refugios de ultraderecha, los cuales trató de disfrazar con su regreso a la academia en el Tecnológico de Monterrey.

La última dimisión fue la de Jaime Cárdenas (un personaje fuertemente ligado a Manuel Bartlett), quien, a pesar de su supuesta lealtad, decidió renunciar públicamente con una carta en donde culpó a otros sus resultados o de la falta de estos, se encargó de difundirla y después le brindo entrevistas a pocos medios, casi todos sus amigos. Dejando a su paso una estela de chismes y cuestionamientos infundados. Jaime Cárdenas. Foto: Cuartoscuro.

La lista de López Obrador jugada de su comunicación política

El ejercicio de comunicación política que viene desarrollando el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo uno de los más eficientes comparado con el mismo esfuerzo que hicieron en su momento sus antecesores, de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

El último eslabón de la estrategia de comunicación de AMLO fue la presentar en una de sus más recientes conferencias mañaneras una “estadística” de los columnistas que están en contra del gobierno de la 4T.

Durante la mencionada conferencia matutina, López Obrador informó que se analizaron 148 textos y de estos, 95 fueron sobre la 4T:

• 11 fueron positivas (10%)

• 21 fueron neutrales (23.1%)

• 63 fueron negativas (66.3%)

Y en base a esos resultados el primer mandatario repitió, por enésima ocasión, lo siguiente:

“Nunca se había atacado tanto, desde el tiempo de presidente Madero, a un presidente como ahora. Y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión”, subrayó AMLO.

Ante esto, señaló que el objetivo de dicho análisis no es limitar la libertad de expresión, ‘sino para actuar con profesionalismo, con objetividad y no mentir’.

Pero la verdad es que ese porcentaje de columnistas contrarios a la 4T son, en una abrumadora mayoría, plumas que tienen un bajísimo registro de lectores.

Nunca será lo mismo que un presidente enfrente a críticos como, por citar un caso emblemático, como el recordado Miguel Ángel Granados Chapa, quien exhibió los intentos de José López Portillo por “comprar” a sus críticos cuando el periodista hidalguense reveló que uno de los políticos más cercanos a Jolopo, como era el Prof. Carlos Hank González, le ofreció nada menos un rancho, y no un contrato pichicato como los que se difundieron que Peña Nieto otorgó a sus comunicadores favoritos.

Enfrentar la crítica de comunicadores consistentes, verticales y con una trayectoria de independencia del poder inobjetable de las dimensiones Julio Scherer García, Manuel Buendía o Manuel Becerra Acosta, nunca tendrá el mismo valor que toparse con columnistas tan predecibles en su escasa labor de investigación.

López Obrador utiliza a sus columnistas opositores, incluídos algunos del más bajo nivel en el rating nacional de lectores, para victimizarse.

Asimismo, dijo que le llena de orgullo que en el país se garantice la libertad de expresión. “Esto es nuevo, algo para celebrar y va a ser invariable el respeto a la libertad de expresión, nada más lo quise señalar para que no lo confundan, que no lo manipulen”.

Esa consideración presidencial con respecto a la libertad de expresión sin duda es válida.

La lista del 60% de columnistas que escribe contra la 4T, que serían según el total analizado apenas unos 70 u 80 opinadores, difícilmente se encontrará a alguno que tenga los tamaños de Scherer, Granados Chapa o Buendía.

E insisto, como ejercicio de comunicación política que le permite hacer juicios de valor y dispensar libertades, López Obrador es un ejecutor verdaderamente magistral.

Meter en una olla, de un solo jalón, a 70 periodistas que no están de acuerdo con él, no solo le ahorra tiempo de mencionar uno por uno, sino que le da pauta para establecer un rasero cualitativo con el cual vale lo mismo un “crítico” sin lectores que algunos que efectivamente tienen un respetable número de descifradores.

Pues una vez más, AMLO con su lista de críticos volvió a poner tema y a mantener el “ambiente crítico inocuo” con una vigencia que le permita hablar de ser el más atacado desde Madero y decir que en México impera la libertad de expresión. Andrés Manuel López Obrador. Foto: Guillermo O´gam.

La disputa por Morena en la recta final

Nuevamente fue la sensibilidad de la opinión pública la que se convirtió en el cedazo que depuró la circense lista de inscritos para tratar de llegar a ser el nuevo dirigente nacional de Morena.

Cuatro nombres son los únicos considerados como verdaderos contendientes: Yeidckol Polenvsky (primero las damas), Mario Delgado, (favorito de la cátedra), Porfirio Muñoz Ledo (apoyado por una de las corrientes morenistas más influyentes en el ánimo de AMLO) y Gibrán Ramírez que, gracias al pleito callejero que protagonizan Porfirio y Delgado, de presenta como una opción conciliadora.

Una vez que las casas encuestadoras seleccionadas por el INE para obtener tendencias sobre apoyos y simpatías de los aspirantes a la presidencia nacional de Morena entreguen, ya en muy pocos días, sus resultados, sea que haya condiciones para elegir un nuevo dirigente o que, la ríspida contienda que libran Porfirio y Mario, o que por imposibilidad de conciliar intereses de las corrientes en pugna se decida que Alfonso Ramírez Cuéllar siga al frente del partido del presidente hasta pasados los comicios del próximo julio.

Lo cierto es que el presidente López Obrador ha marcado, indirectamente los plazos para que se realice el cambio en la dirigencia o de plano las cosas se queden como están hasta ahora.

El mensaje de AMLO en relación a esos tiempos fue el señalamiento de que si algunos de sus colaboradores tiene aspiraciones electorales lo manifieste a finales de octubre.

En la relación de funcionarios de la 4T que estarían en tesitura de ser candidatos a cargos de elección popular se encuentran Alfonso Durazo, puntero en la competencia por el gobierno de Sonora, David Monreal que está igualmente como gran favorito en la contienda por el gobierno zacatecano, Santiago Nieto Castillo que sería una seria amenaza para el PAN en Querétaro, Esteban Moctezuma quien sigue punteando en los sondeos en San Luis Potosí, Pablo Amílcar Sandoval que es el morenista mejor posesionado en Guerrero, Alfonso Romo, quien representaría, sin duda, el enemigo a vencer en Nuevo León, Olga Sánchez Cordero, cuyo futuro sería la coordinación de la nueva bancada de Morena en San Lázaro si Mario Delgado llega a ser el nuevo líder de su partido.

Morena está llegando a los límites de tiempo para decidir si hay cambio de dirigencia o permanece Alfonso Ramírez Cuéllar en la dirigencia interina hasta pasadas las elecciones próximas.

Es muy probable que el pleito entre la corriente que apoya a Muñoz Ledo y la que impulsa a Mario Delgado, pongan toda la carne en el asador la próxima semana.

Será una semana anticlimática para la unidad de Morena.

Y en la orilla de la cancha, estarán listos para entrar como el plan B del partido del presidente, tanto Gibrán Ramírez como la muy rehabilitada Yeidckol Polenvsky.

Y entre los políticos que son los que financian a Muñoz Ledo y los que apuestan por Mario Delgado, se ven muy pocos con un criterio conciliador y con una visión de futuro para el movimiento social que llevó a AMLO a la presidencia una vez que lo convirtió en partido.

Morena vive sus momentos claves pensando tanto en el 2021 como en el 2024. Mario Delgado. Foto: Cuartoscuro

Miscelánea

1.- Mucho escándalo el de un portal de clara filiación panista es el que trata de generar con el cuento de que en la llamada subasta madre, se escamotearon un carísimo auto deportivo. Claramente que se trata de una escalada de desprestigio para minar el futuro político de Santiago Nieto Castillo.

2.- Reveladora y premonitoria la portada de esta semana de IMPACTO de Juan Bustillos Orozco quien advierte que lo de la consulta del juicio a los expresidentes a través de una consulta no procederá como lo pondera la negativa del ministro Luis María Aguilar. Tranquilos por ahora Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

3.- Murió el gran patriarca de los mexicanos radicados en el condado de Orange en California, Don Samuel Magaña. Un duranguense ejemplar, impulsor de asociaciones de mexicanos provenientes de diversas entidades de nuestro país para defender sus derechos civiles y laborales en California. Descanse en paz Don Samuel. Te puede interesar Ricardo Rodríguez habla sobre presunta mutilación de joyas en el Indep

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

