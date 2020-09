El viudo de Juan Gabriel aún sigue llorando su muerte

“Alberto murió en mis brazos”, escribió Isaac Efraín Martínez Saucedo en su cuenta de Facebook el 28 de agosto del 2016. Sí, la última pareja sentimental de Juan Gabriel ponía ese mensaje el día que quedó grabado en la memoria de miles de personas. Hace una semana me comuniqué con Isaac Efraín para pedirle una entrevista so pretexto del cuarto aniversario luctuoso del Divo de Juárez. Su respuesta fue la misma que ha venido dándome desde el fallecimiento de aquel: “no habló de ese tema”. Juan Gabriel y su viudo (al que le llevaba 25 años) fueron marido y marido desde el 2014 hasta la muerte del cantante y compositor. No se casaron, pero desde que se conocieron vivieron juntos. Amigos de Efraín me cuentan que continuamente, cuando habla o recuerda a JuanGa, se le quiebra la voz. Por cierto, el pasado viernes además de no presentarse a trabajar Isaac mandó a hacerle una misa al que ese día cumplía cuatro años de fallecido.

Hoy inicia por Canal tlenovelas Rosa Salvaje, el icónico melodrama compuesto por 196 capítulos de media hora y que fue trasmitido por vez primera entre 1987 y 1988. Entre las anécdotas de Rosa Salvaje está que el personaje de Dulcina Linares, ¡se lo quitaron de un día para otro a Ana Silvetti y se lo dieron a Laura Zapata! Otro hecho fue que Edith González (q. e. p. d.) no quiso seguir en la telenovela tras sentirse humillada en una escena. Tras su renuncia su papel, Leonela Villarreal, recayó en Felicia Mercado.

Mañana Salud y Belleza, el programa radiofónico del reputado estilista Alfredo Palacios, alcanza 30 años de transmisiones. La emisión radial que más rating, y desde luego ganancias, le reporta a Grupo Fórmula nació el 01 de septiembre de 1990. No quiero ser aguafiestas, pero hay algo que le cala hondo a Alfredo Palacios: este aniversario él no contará con la felicitación de la recién fallecida doña Socorro Castro. Ella siempre era la primera en comunicarse vía telefónica para darle la enhorabuena. De parte mía vayan calurosas albricias para el connotado peluquero y todo su equipo: la guapa Lulú León (productora), la comunicadora y diseñadora gráfica Gabriela Bazán (coconductora), Karina García y Edgar Rendón Yeye (asistentes de producción) y Javier Mejía (operador). Cuando yo sea millonario iré a cortarme el cabello al salón de Alfredo Palacios.

Sergio Almazán, titular de El Cocodrilo, el sábado dejó su casa –desde la que estuvo transmitiendo su programa los recientes cinco meses– para volver a la cabina de MVS Radio.

Si mañana Cynthia Urías aparece en la portada de la conocida revista, ¡será fácil adivinar quién vendió la nota!

El lunes 07 de septiembre él reaparecerá en televisión.

Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. El cubrebocas no es hamaca para la papada. #PónteloBien. Te puede interesar ¿Otra vez José Ron? ¡Ya chole!

