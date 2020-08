La “causa” no justifica los medios

Conforme pasan los días las cosas comienzan a asentarse y se descubren algunos de los significados fundamentales de nuestro interesante escenario político: rebasar los 60 mil muertos a causa del COVID–19 fue formalmente calificado por López–Gatell como “catastrófico” hace algunos meses. Así mismo, la economía de México se encuentra en una crisis sin precedentes. Andrés Manuel López Obrador y su equipo compacto sabían bien que al aproximarse este horizonte habría que buscar concentrar la atención de la sociedad en otros asuntos. Esto era urgente. Fácilmente la oposición podría exhibir que la pandemia está fuera de control y que la pobreza se disparará por lo que la estrategia gubernamental se evidenciaría como un fracaso lo que acarrearía altos costos electorales en 2021.

Emilio Lozoya era un recurso programado para comienzos del próximo año. Habría que adelantar su aparición. Llegó a la Ciudad de México con trato VIP y se anunció que venía acompañado de importantes videos. Se eligió pegar en la línea de flotación al único Partido que podría dar batalla en la próxima contienda electoral: Acción Nacional. A AMLO no le importa que el video en sentido estricto pueda probar poco delante de los jueces. Lo importante es el efecto mediático: intentar descalificar a Pancho Domínguez, uno de los gobernadores mejor calificados a nivel nacional; a Ricardo Anaya, anunciado en encuestas como el “contrapeso” potencialmente más relevante para dar batalla a AMLO; y a otras figuras que el propio AMLO detesta con obsesión: Felipe Calderón, Cordero, etc.

Lo que AMLO no esperaba era que Pancho Domínguez y Ricardo Anaya respondieran de manera frontal y valiente: si hay delito que se aplique todo el rigor de la ley. Tampoco, comprendió que Lozoya al tocar a Videgaray en su declaración, termina de romper el pacto con Peña Nieto. El video en el que aparece Pío, hermano de AMLO, recibiendo dinero en 2015 procedente de Manuel Velasco fue grabado por los operadores de este último en orden a que Peña y Videgaray tuvieran un “seguro” en caso de necesidad. En efecto, en nuestra hipótesis Velasco de manera simultánea apoyaba a AMLO con dinero y le daba un video-regalo a Peña “por si acaso”.

La torpeza política de AMLO y su equipo quedó exhibida: a diferencia del video en que aparecen panistas recibiendo dinero pero sin quedar clara la finalidad de esta acción, en el video del “hermano incómodo” claramente se hace alusión a Andrés Manuel y además se visibiliza la fuente de ese apoyo: no el pueblo sencillo con sus humildes donativos, no el misterioso espíritu de Leona Vicario, sino al parecer la generosidad del Gobernador de Chiapas. El propio AMLO ha confesado públicamente que su movimiento sobrevivió con “cooperaciones” de este tipo durante largo tiempo, lo cual constituye un posible delito electoral que debe ser investigado de oficio. En otras palabras: “la causa” no justifica los medios.

En Palacio Nacional parecen estar enredados en su propia estrategia. Tengo la impresión que no se han preocupado por estudiar la "Tangentopoli" italiana. En aquel contexto el juez Falcone y el magistrado Borcellino fueron asesinados. Sergio Moroni, corrupto confeso, se suicidó. Cruentas experiencias que sin la participación ciudadana y el compromiso de los medios de comunicación a favor de la verdad podrían haber evolucionado aún de peor modo.

Ojalá no ingresemos a escenarios así. El tiempo lo dirá.

POR RODRIGO GUERRA

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CISAV RODRIGO.GUERRA

@CISAV.ORG

