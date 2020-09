Al hijo de Camilo Sesto podrían incapacitarlo para que no se gaste su herencia

CUENTAN SUS ALLEGADOS QUE UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE CAMILO BLANES, HIJO DE CAMILO SESTO, SE ALEJÓ DE SU MADRE FUE PORQUE SE ENTERÓ QUE, “AMIGOS” LA HAN ACONSEJADO INCAPACITARLO LEGALMENTE POR MOTIVOS DE ALCOHOLISMO, PARA QUE NO MALGASTE SU FORTUNA EN VICIOS

Dicen allegados a Camilo Blanes que una de las razones por las que no le recibe las llamadas a su mamá, Lourdes Ornelas es porque oyeron que a ella le han aconsejado “ciertos amigos” que “incapacite legalmente por motivos de alcoholismo y adicción a su hijo, para así cuidar que no se gaste y malgaste en vicios su herencia de ocho millones de euros”.

“Incapacitar legalmente a alguien e impedirle manejar su fortuna” es complicado, aunque tomes mucho, si no andas perdido todo el tiempo la ley no lo autoriza más que en las telenovelas sobre todo porque Camilín es español, criado por su padre en España y aquí a México llegó a vivir con su madre ya siendo adulto y él conoce sus derechos, trae los genes de su padre que es un triunfador y en un rato se va a poner a cantar y a componer, ya que lo hace maravillosamente bien.

Camilo ya tomaba cuando su papá, el gran Camilo Sesto lo dejó como único heredero, y en el testamento no le puso ninguna condición sobre dejar este u otro vicio, por lo que si Camilo Blanes quiere con sus tres propiedades y ocho millones de euros hacerse un buche de alcohol, es un adulto, y ni su madre se lo puede impedir, y si él quiere le da un castillo en Madrid a su madre Lourdes, pero si no se le hinchan las ganas, ni un bolillo duro le da.

Lourdes Ornelas había declarado que iba a apoyar a su hijo en su carrera como cantante, ahora que iban a vivir en España, y que Camilín le iba a comprar un pisito en Madrid, pero a la primera borrachera la despidió de su casa… ¿Y qué puede hacer su mamá si con esos bueyes es con los que hay que arar?

VERÓNICA CASTRO Y TODAS LAS QUE SOMOS MADRES ENCUBRIMOS A NUESTROS HIJOS, “MALOS LOS OTROS, LOS MÍOS NO”; ES DEMASIADO VERGONZOSO ACEPTARLO

Verónica Castro dice que es mentira que Cristian Castro la golpeó, ni a su ex esposa Gaby Bo, y eso lo entendemos las que somos mamás, es amor de madre sobreprotectora que nos hace encubrir a nuestros hijos. “Mis hijos son buenos, los de enfrente son los peores”. Y así criamos machos y dictadores. Por eso, los gobiernos nos ponen reglas, para que no salgamos a la calle a golpear y a sacarle los ojos al prójimo, porque si no nos obligan por la buena, todos somos violentos.

Verónica dice que tiene el mejor hijo del mundo, Yolanda Andrade reporta otra cosa y las ex de Cristian dicen que vivieron con alguien que no es un santo, pero que levante la mano la madre que va a levantar un acta contra su propio hijo cuando éste nos falte al respeto, vamos a defenderlo porque es muy vergonzoso aceptarlo y vivirlo, es más fácil decirnos a nosotras mismas: “Yo tengo otros datos”. Te puede interesar Laura Bozzo anda en busca de ayuda divina

POR SHANIK BERMAN

HERALDODEMEXICO.COM.MX

avv / eadp