En defensa del pueblo

Un gobierno que con el argumento de ser el defensor del pueblo, sin entenderlo y conocerlo realmente, termina por usar y apropiarse del pueblo. Se descubre entonces que el propósito es más político que verdaderamente social. El móvil es el poder y no el servir. Por ello, para defender y hacer prosperar al pueblo, se le debe conocer y no manipular, se deben conocer los procesos que permiten su crecimiento y desarrollo. Pero también, entender lo que significa la responsabilidad por el futuro. Se requiere un gobierno con: claridad de rumbo y no agenda de poder, más conocimiento y menos improvisación y total respeto por las instituciones. “