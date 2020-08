Rifa y beis

Escena uno: el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, recrimina a Reforma y El Universal que sigan informando sobre lo que pasa con la pandemia.

Que andan de fijaditos, le dice a ambos periódicos, palabras más, palabras menos. Pero es injusto. No son esos periódicos: son todos los que importan, y el resto de los medios de a de veras, y son las redes sociales también.

Y es que, con la pena, la mayoría entendemos que 50 y pico mil muertos sí son tema, especialmente cuando el número de fallecimientos por día nomás no baja, por mucho que nos lo prometen y que hacen cada vez menos pruebas, y por mucho que las camas de hospital estén vacías. (Lo que, dado el número de personas que ya no están con nosotros, piensa uno, debería considerarse más bien un fracaso: “Perdí la carrera, pero ahorré un buen de gasolina” no es un argumento muy atendible).

Escena dos: el residente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acepta que sí, hay problemitas con las medicinas para niños con cáncer, pero que ya están trabajando en eso.

Año y medio después –como lo oyen: año y medio–, ya están viendo cómo resuelven un problema que no existía antes, cuando el oscuro neoliberalismo.

El problema, repito, de niños enfermos de cáncer, otro tema que ya nos explicó que nada más andan sacando por mala fe las farmacéuticas que se quedaron sin negocio, porque ahí no aplica lo de la soberanía: se fue a comprar medicinas al extranjero.

Estas son las de los últimos días. Pero antes el Presidente dijo que no anduvieran molestando con los feminicidios. Que la rifa es lo que sí rifa. Seguro que lo recuerdan.

Y es que en realidad no hay muchos temas, si del Presidente depende, que debamos tocar.

Por ejemplo, tenemos que descartar, imagino, el de la violencia, que se ha llevado a muchos miles de personas al tiempo que la pandemia.

O el de Pemex. O el de la economía en general. O, específicamente, el del empleo, por aquello de que hemos perdido dos millones, contra los 10 mil que nos presumen que lograron crear, y que ahora viene otra masacre en las escuelas privadas, y otra en los gimnasios, que presumiblemente van a cerrar sin remedio en las siguientes semanas, sin mencionar que la inversión, en general, salió por patas.

Qué monserga, ¿no? “Ya sé que no aplauden”, hubiera dicho el inmortal Enrique Peña Nieto.

Así que ya saben: si no son de los que creen que el Presidente salvó a este país, porque atendió a los pobres mediante el extraño sistema de crear varios millones más: rifa y beis. Esos son los temas palomeados.

¿Que vaya sexenio desastroso? Pues sí. Pero también, con esas limitantes, vaya sexenio de hueva.

Luego critican que le metas al whisky durante el confinamiento.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

