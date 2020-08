Lo sentimos chairos, ganó el glifosato

Nuevamente se hizo presente la razón en Andrés Manuel López Obrador (AMLO): en el debate entre si continuar prohibiendo o permitir la importación del herbicida químico glifosato para uso en el sector agroalimentario, el Presidente ya decidió lo correcto, sí se podrá usar glifosato en los cultivos y en el campo mexicano.

El anuncio de ayer es un extraordinario triunfo para Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y para Víctor Villalobos, secretario de Agricultura. Ambos habían defendido el uso del herbicida. Incluso De la Vega había señalado la potencial caída de 50 por ciento en la productividad en el campo si se prohibía definitivamente su uso, con una gravísima afectación en la economía de las familias mexicanas por la inflación que se derivaría de una menor cantidad de producto disponible.

¿Quiénes perdieron? Nuevamente la chairiza, esos grupos ideologizados dentro del gobierno que como hordas atacan todo lo que tiene que ver con firmas privadas y corporaciones multinacionales. Al centro de sus ataques estaban marcas de glifosato como “RoundUp”, fabricado por la alemana Bayer, que está indicado para el control de malezas y zacates. Otras marcas famosas son “Faena”, “Eurosato” y “Cacique 480”.

AMLO señaló ayer que el Conacyt, que preside María Elena Álvarez Buylla, se dedicará en los siguientes cuatro años a buscar alguna alternativa a este producto porque “no podríamos quitarlo así de un golpe, no se podría, se nos caería la producción de alimentos y de productos”. Y añadió que “esto no es sencillo, hay países en que ya han intentado buscar opciones, no han podido, pero estamos obligados a invertir para buscar opciones”.

Si Conacyt descubre un herbicida de amplio espectro que sustituya al glifosato, y si la capacidad de producción, distribución y abasto queda garantizada, entonces sí habrá un problema para los actuales fabricantes del herbicida. En ese escenario, si la izquierda tipo 4T continúa gobernando México después de AMLO, insistirán en prohibir el glifosato, incluso querrán fundar una empresa estatal que fabrique su producto, a pesar de los múltiples estudios internacionales que científicamente han documentado que el glifosato no genera daños a la salud. Pero por lo pronto, tranquilos, la ciencia ha triunfado.

Gran conversación ayer entre Bill Gates y José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Tec de Monterrey. Las preguntas las formularon los estudiantes. Gates dijo que la pandemia nos tomó desprevenidos. Predijo que terminará en 2022 con la vacunación masiva; pero subrayó que, mientras tanto, la enfermedad está exacerbando las inequidades en la sociedad. Señaló que su Fundación está lista para trabajar con los gobiernos del mundo… Que escuche quien quiera escuchar.

