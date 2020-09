Le copia a Anaya

Nos hacen ver que ahora el ex presidente Felipe Calderón recicla ideas del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en su cruzada contra la 4T. Y es que el ex mandatario lanzó un spot en redes sociales, en el que usó imágenes que forman parte de un anuncio de campaña de 2018, alertando del desplome en empleos. En otros lados, le llaman plagio.

Cálida despedida

Reunión de despedida dio el presidente López Obrador, por separado, a las salientes presidentas del Senado y de San Lázaro. El mandatario recibió en Palacio Nacional a la senadora Mónica Fernández, quien agradeció al mandatario su respeto a la división de Poderes. Por su parte, la diputada panista Laura Rojas, se limitó a dar un retuit al post del Presidente.

Ya no hay guardaditos

Está cantado que para 2021 ya no hay “guardaditos” de los que se pueda echar mano. Al menos eso dijo el titular de Hacienda, Arturo Herrera, a diputados de Morena, por lo que les pidió su comprensión ante el proyecto de Presupuesto que les enviará en los próximos días. Incluso adelantó que el gasto tendrá una reducción, y ni siquiera será igual al de 2019.

Humo blanco en el Senado

Si no ocurre algo extraordinario, Eduardo Ramírez presidirá la Mesa Directiva del Senado a partir del martes. La bancada de Morena, liderada por Ricardo Monreal, acordó presentar una “planilla de unidad” en la que el chiapaneco resultó el elegido. Imelda Castro será vicepresidenta, y Margarita Valdez y María Merced González, secretarias.

Regando el tepache

Caro está saliendo a la bancada del PT en San Lázaro, que coordina Reginaldo Sandoval, haber reclutado a dos cuestionados políticos para engordar a su bancada y quedarse con la Mesa Directiva. Por si fuera poco, al cooptar a un morenista ayuda a Acción Nacional, pues Morena queda con 250 diputados y, de no presentarse más ajustes, la Jucopo será para el albiazul.

