Personas reales que cambian de nivel

El ciclo escolar 2020 – 2021 iniciará a distancia. Niños, niñas y jóvenes no asistirán a la escuela durante un tiempo y deberán seguir la programación televisiva planteada por la Secretaría de Educación Pública.

Es un escenario complicado para todos los estudiantes pero principalmente para los que cambian de nivel, es decir entran a primero de preescolar, primaria, secundaria o preparatoria y que enfrentan el reto adicional de adaptarse a una nueva escuela con nuevos maestros, nuevas materias y nuevo sistema.

La semana pasada conversamos con estudiantes que están en esta situación y empezarán primero de secundaria o de prepa y su primera preocupación es que no van a poder conocer a sus compañeros. Terminaron la etapa anterior sin fiesta de graduación ni abrazos de despedida; no tienen claro si aprendieron o no lo que necesitan para empezar la nueva etapa y sólo algunos ya pudieron conocer la escuela que los recibirá, en el caso de la preparatoria ni siquiera saben cuál será porque todavía no se realiza el examen de COMIPEMS. Te puede interesar Careta y cubrebocas OBLIGATORIO, entre los REQUISITOS EXTRA para examen COMIPEMS

Enfrentar esta situación requiere políticas públicas orientadas a garantizar que todos los estudiantes tengan un lugar en la escuela y que pasen por un proceso adecuado de adaptación a la misma, además sistemas eficaces para detectar el abandono escolar y una comunicación constante entre familias y maestros. Al respecto y de acuerdo a lo que nos comentaron, proponemos:

Información clara y pertinente: NNJ y sus familias deben saber oportunamente todo sobre la nueva institución, fechas de inscripción, fecha y lugar para entregar libros de texto, cómo será el contacto con sus maestras y maestros y cualquier otra indicación para estar listos para aprender. Acompañamiento socioemocional: las y los estudiantes comentaron que se sienten tristes, enojados, frustrados, decepcionados, ansiosos y llenos de incertidumbre; empezar una nueva etapa siempre es complicado pero en estas circunstancias puede llegar a ser preocupante y se debe atender la salud socioemocional. Evaluación diagnóstica: NNJ no saben si cerraron el ciclo escolar anterior con los aprendizajes necesarios para poder empezar un nuevo nivel. Consideran importante que sus nuevos maestros sean pacientes y los apoyen con aquellas materias donde presentan rezago, no se trata de calificarlos sino de evaluar cómo llegan a la escuela y qué necesitan para continuar. Espacios de relación con sus pares: Esta es su principal preocupación y no es menor. NNJ necesitan espacios para aprender con sus pares y requieren momentos de socialización, la educación a distancia no debe ser un obstáculo para que puedan conocer e interactuar con los compañeros, se deben idear mecanismos seguros para que esto sea posible.

POR LAURA RAMÍREZ

COORDINADORA DE ACTIVACIÓN, MEXICANOS PRIMERO

@LAURAMI0316



lctl

Escucha aquí nuestro podcast sobre coronavirus