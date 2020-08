¿De qué lado están la SEP y la PROFECO?

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sugirió a los padres de familia que antes de que decidan la baja temporal de sus hijos en las escuelas privadas porque no tienen dinero para pagar inscripción, reinscripción, transporte, colegiaturas y demás conceptos, concilien el pago por la prestación de esos servicios, consejo que le agradecen quienes se han visto afectados económicamente por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, aquellos quisieran que el titular de la SEP “agarrara el toro por los cuernos”, y él mismo se reuniera con los dueños de los planteles para buscar soluciones a este penoso asunto que podría derivar en una crisis. No basta el consejo de que si existe alguna controversia con las escuelas acudan a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde podrían acordar condiciones de flexibilidad para los pagos, desde parcializarlos, meses sin intereses, cuota reducida o alguna modalidad que sea conveniente.

Lo delicado es que las familias atraviesan por la peor crisis de la historia y NO tienen dinero para cubrir todas sus necesidades. En cuanto a la reducción de las colegiaturas, el descuento que algunos colegios están ofreciendo (máximo 20%) no sirve ni para tapar una muela. Recordarle a los progenitores que la SEP y Profeco, coinciden en que la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor de sus obligaciones de pago, ya que no recibe clases por causa de fuerza mayor, es no tener lo que dijo Nelson Vargas. ¿De qué lado están? Te puede interesar ¿Realmente aprenderán los alumnos mexicanos con clases por televisión?

En plena pandemia del COVID, el gobierno de Sonora ha reforzado sus políticas públicas para evitar que se multipliquen los contagios, y de manera simultánea vigilar el desempeño económico y el empleo del estado. En el terreno económico, la gobernadora Claudia Pavlovich ha sostenido intensa comunicación virtual con los sectores empresarial, agrícola, magisterial, asociaciones de profesionistas, con la comunidad académica y universitaria. Este responsable trabajo, es reconocido por los sonorenses y así lo reflejan las mediciones que han llevado a cabo diversas empresas especializadas, quienes miden la aceptación de sus gobernantes. La encuestadora Massive Caller califica a la gobernadora Pavlovich en el mes de agosto con 61.3% de aceptación de su gobierno.

Y hablando de gobernadores, Alejandro Murat, de Oaxaca, presentó 21 propuestas para fortalecer y mejorar la justicia en México, entre ellas reforzar el sistema de derecho consagrado en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de los imputados y las víctimas; combatir el flagelo de la impunidad; dar certeza a la población y garantizar el derecho a la presunción de inocencia; ampliar los derechos de las víctimas y las medidas de protección a su favor, cuando esté en riesgo su patrimonio y su familia. Murat participó en el Primer Encuentro Nacional Digital Desafíos de la Justicia Mexicana.

