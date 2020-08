Riesgo de ‘Gatell’ en escuelas particulares

Se está gestando un problema mayúsculo con las escuelas particulares estos días. Por un lado, están perdiendo masivamente alumnos cuyos padres no podrán pagar las colegiaturas y los cambiarán a colegios públicos. Por otro, las familias que ya reinscribieron a sus hijos al nuevo ciclo escolar están protestando masivamente porque la gran cantidad de estas escuelas han aplicado descuentos irrisorios o nulos a las próximas colegiaturas. Coctel explosivo; industria en crisis.

El problema de las escuelas particulares es que tienen cuatro polos de autoridad: la SEP, de Esteban Moctezuma; la Profeco, de Ricardo Sheffield; la autoridad estatal; y las juntas de gobierno interiores de cada colegio. Esta multiplicidad de tramos de gobierno hace imposible un arranque ordenado del nuevo ciclo escolar en medio de la pandemia.

A estas alturas del desarrollo de México los colegios particulares ya debieron haber transitado a un modelo de gestión y gobierno autónomo mucho más robusto. Pero esto no ha sido así; y la SEP quiere seguir incidiendo en todo el espectro de los contenidos educativos que en sus aulas se enseña; mientras avienta la responsabilidad de la verificación de los precios de las colegiaturas y de los servicios ofrecidos a la Profeco. Esta última, con muy poco recurso, un día evalúa si las salchichas de los supermercados tienen o no mucha soya añadida, y al otro revisa las quejas de los padres de familia que protestan porque les cobraron una reinscripción muy cara. Esto es un galimatías no de mil, sino de millones de cabezas.

Una buena noticia es que hasta ahora no ha surgido un ‘Gatell’ de los colegios particulares; ningún justiciero que quiera crucificar al conjunto de escuelas que cobran por educar. Sin embargo, el momento es de alto riesgo, dada la crisis del sector y el descontento generalizado. Urge que el secretario Moctezuma visualice un acuerdo amplio, de gran calado, que otorgue más autonomía a estos colegios; garantice su vida de largo plazo como complemento a la educación pública; y permita a las diferentes capas de la sociedad contar con una educación de acuerdo con su bolsillo. De no hacerlo, en pocos días podríamos atestiguar el surgimiento de algún personaje radical que busque imprimir el sello extremista de la 4T a todo el sector. Sería un riesgo inconmensurable para el país.

En industrias pulverizadas y en momentos de crisis los ‘Gatelles’ antisistema pueden brotar en cualquier momento. Ojalá el secretario Moctezuma determine en las siguientes horas y días el mejor pacto que permita que este sector sobreviva y brinde servicios por mucho tiempo más.

MICROSOFT

Muy aplaudida la decisión del director general de Microsoft Enrique Perezyera por haber finalmente lanzado su laptop Surface 3 en el mercado mexicano. El producto no tiene paralelo.

