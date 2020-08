Su emboscada no generó rating

Tras enterarse que su emboscada no ocasionó rating, ¡hasta se soltó del estómago! Sí, ayer que Magda Rodríguez recibió el reporte de audiencias, ¡y vio lo mal que le fue a Hoy el lunes!, le vino el vahído. Ella imaginaba que su trampa (Erika Buenfil NO sabía que Juan José Horrigel iba a estar ahí) generaría muchos televisores encendidos, ¡sin embargo oh sorpresa!, el encontronazo entre el comunicador y la actriz hizo que el matutino de Las Estrellas registrara su rating más bajo en lo que va del año. Y es que Hoy regularmente promedia entre 4 y 5 puntos, ¡pero el lunes su rating se desplomó a 3.7 puntos! Otra situación que tampoco le acarreó audiencia, el mismo día, fue la dedicada a la celebración de cumpleaños de Andrea Escalona. En resumen, la encerrona que la productora de televisión le tendió a la Reina de Tik Tok (que repito no sabía que el demandado por difamación –por parte de Flor Rubio– iba a estar en Hoy) en lugar de sumarle le restó. Zas culebra.

IRRESPONSABLE

Ni un “disculpen” ofreció. Juan Pablo Gil dejó plantada la entrevista que tenía pactada en Cuéntamelo Ya. El actor debía ir a platicar de su personaje en la serie El Dragón, ¡pero no llegó a la cita! Lo terrible es que ni disculpas pidió. ¡Cantamañas y malquedo!

INCONFORME

Me entero que Galilea Montijo NO está de acuerdo con que Paul Stanley esté diario en Hoy. La mujer mejor pagada de Grupo Televisa se encuentra inconforme con la decisión de que aquel partícipe diariamente en el matutino de Las Estrellas. “Si todos los demás estamos una semana en foro y la otra semana en casa, con él debe de suceder lo mismo“, le alegó al alto ejecutivo (cuya oficina se halla en el 6°. piso de Televisa San Ángel) con el que trata los asuntos que le causan encono y conflicto.

BIENVENIDO A HERALDO TELEVISIÓN

Daniel López Casarín se ha unido a las filas de Heraldo Televisión (Canal 10). Sí, el comentarista deportivo estará colaborando en el matutino Aquí Contigo y los telediarios de Javier Solorzano (Análisis Político), Jesús Martín Mendoza (Noticias de la tarde) y Brenda Peña y Manuel Zamacona (Noticias México).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Claudia Silva fue, como se dice socarronamente, a levantar el rating de 8 Track (MVS Radio | 102.5 FM). Sí, el sábado ella fue la invitada al programa cuyo titular es Cheko Záun y que estuvo dedicado a Canciones de Miedo y Terror.

SERE BREVE

Sicilia está siendo testigo del amor de él (I) y él (A).

SERÉ BREVE BIS

Le creo a Aída Cuevas.

Por hoy es todo. ¡Nos leemos el viernes venidero!

Por hoy es todo. ¡Nos leemos el viernes venidero!

Postdata. Usa cubrebocas, pero principalmente #PónteloBien.

