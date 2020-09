Peña Nieto acepta su lugar en el basurero de la historia

El expresidente Enrique Peña Nieto parece resignado a vivir apestado. No se defiende. ¿No quiere? ¿No puede? O no tiene argumentos a su favor, o el miedo lo envuelve.

Peña Nieto no ha dicho una palabra sobre la denuncia de su examigo, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya que, en su denuncia ante la FGR, no lo baja de corrupto.

El expresidente no tiene buen nombre ni goza de reputación envidiable. Salió de la Presidencia como el mandatario con más baja aprobación, reprobado por 80 por ciento de los mexicanos. Vapuleado en las urnas, hundió a su partido, que sólo obtuvo 16 por ciento de los votos en la elección presidencial. Su legado está enterrado. De sus “reformas” para “mover a México”, no queda más que la anécdota y una estela de corrupción. Y Peña Nieto guarda silencio. No parece importarle salvar un poco de honra y prestigio. Quizá nunca fue eso lo que le preocupó.

Curioso que una decena de señalados por Lozoya hayan negado las acusaciones, muchos se hayan puesto a disposición de las autoridades e incluso hayan demandado al exdirector de Pemex, pero él no haya dicho nada.

Ni él, ni otro expresidente apestado de la vida pública, Carlos Salinas de Gortari, se han pronunciado. ¿No importa el buen nombre? ¿O el silencio es parte de un pacto?

“Me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy, sin duda es mejor del México que había hace seis años”, dijo el expresidente en un mensaje difundido con motivo de su sexto Informe de gobierno hace dos años, el 25 de agosto de 2018, ya con las maletas hechas, repudiado en las urnas, en las que 53 por ciento del electorado votó por un giro radical a ese México que heredaba y sólo 16 por ciento apoyó la continuidad de ese “mejor” país.

Un día después, el 26 de agosto, en otro spot, señaló: “(Hace seis años) teníamos un claro diagnóstico de cómo se encontraba México (…) ahí empieza lo que fue el primer acto de Gobierno: conformar el Pacto por México (…) reformas estructurales que, sin duda han sentado bases importantes para que México siga creciendo”, aseguró. Para ese momento sus reformas respiraban con tanque de oxígeno, de la Educativa a la Hacendaria, pasando por la de Transparencia y Energética.

Hoy, de Peña Nieto no queda nada más que el descrédito de la corrupción que él y su gobierno encarnaron. Una administración repudiada en las urnas, apestada.

El expresidente ya había aceptado que trascendería como el más impopular de los exmandatarios, el que enterró al PRI. También lucía resignado a que el ADN de su gobierno —las reformas— fuera sepultado. Ahora, parece, se ha rendido a quedar etiquetado como el presidente más corrupto en la historia reciente del país; a aceptar su lugar en el basurero de la historia.

La pregunta es si cargar con ese estigma, agachar la cabeza y no responder las acusaciones, le garantizará impunidad, o si el costal de desprestigio que lleva sobre los hombros traerá consecuencias jurídicas. Te puede interesar Si Salinas no es castigado "sería un fracaso histórico", asegura Muñoz Ledo

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

eadp