Peña Nieto, más atacado que AMLO

Pues no, resulta que Andrés Manuel López Obrador no es el Presidente mexicano “más atacado” por la prensa desde los tiempos de Francisco I. Madero, según ha dicho en reiteradas ocasiones en sus mañaneras. No, al menos, del 2000 para acá.

Luis Estrada, director general de SPIN-TCP (dedicado al análisis político), se dio a la tarea de comparar —así como lo hizo Jessica Ramírez, con su misma metodología— el número de columnas positivas, negativas y neutrales, publicadas el 24 de septiembre del segundo año de gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto con el de AMLO.

Quien se llevó las palmas —y por una buena distancia— fue Peña. Sus números son: 10%positivas, 17% neutrales y 73% negativas. Te puede interesar Tienen otros intereses: Experta sobre grupos que hay detrás de marcha feminista

Mientras que López Obrador tiene 11% positivas (un punto mejor que el mexiquense), 23% neutrales (seis puntos también por arriba del priista) y 66% negativas (siete puntos por debajo de Peña).

Y eso que Peña Nieto aún no sufría en esa fecha (24 de septiembre del 2014) la debacle que le significaría en términos políticos y de prensa la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el tema de la Casa Blanca…

Así que a dejar de victimizarse señor Presidente porque en una de esas hasta Calderón termina siendo más atacado en próximas comparaciones (por ahora van cerca uno de otro: AMLO con más columnas positivas: 11% frente a 9; pero también con más negativas: 66 vs. 61).

•••

EX GOBERNADORES PANISTAS LANZAN HOY AGRUPACIÓN.- Más de una docena de ex gobernadores del blanquiazul lanzarán esta tarde una nueva agrupación que han conformado con el fin de plantear alternativas al rumbo político y de Gobierno que lleva actualmente el país.

Unidos por México es el nombre del movimiento cívico que encabezan y cuyo lema es “Construimos la historia pensando en el futuro”. Te puede interesar UNAM pide a diputados preservar fideicomisos dedicados a la educación

Entre los mandatarios estatales participantes que se presentarán hoy de manera virtual, se encuentran el morelense Marco Antonio Adame, el yucateco Patricio Patrón; el queretano Ignacio Loyola; el neoleonés Fernando Canales; el de Chihuahua, Francisco Barrio; los jaliscienses Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña.

Se suman los bajacalifornianos Ernesto Ruffo, Eugenio Elorduy y José Guadalupe Osuna; así como los guanajuatenses Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez.

•••

GEMAS: Obsequio de Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE): “Ya vamos a tener un anuncio. De una vez se los anticipamos y será el próximo lunes en el que se anunciará un acuerdo entre sector privado y el gobierno federal para la reactivación económica donde el principal, el principal paso, son todos los proyectos de infraestructura”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

lctl