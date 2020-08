Por el cariño de EPN

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, evidencia, en su denuncia contra tres expresidentes, lo que de alguna forma siempre fue secreto a voces: la confrontación que había en el sexenio pasado entre Luis Videgaray y Miguel Osorio por las querencias del presidente Peña Nieto. Pero hasta ahora, el ex titular de la Segob, no está embarrado como Videgaray.

ABM pone $800 mil mdp

Más que puesta está la banca para dar respaldo financiero al plan de infraestructura que se afina en Palacio Nacional. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, indicó que hay $800 mil millones a disposición de ese proyecto, aunque aún “no tenemos idea de cuánto van a invertir y en qué van a invertir”. O sea, confianza plena.

Al que madruga…

Intento de madruguete pretende dar el dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, a los aspirantes a ocupar ese cargo. Envió a la Sala Superior del TEPJF, que preside Felipe Fuentes, un oficio pidiendo prorrogar un año su mandato, debido a la emergencia sanitaria. De concedérsele, él repartiría las candidaturas en Morena para la elección de 2021.

Amieva va con Morena

Por cierto, amarró candidatura en Morena el ex jefe de Gobierno José Ramón Amieva. Va por la presidencia municipal de Mixquiahuala, Hidalgo, de donde es originario. Nos cuentan que su estrategia es hacer campaña a ras de piso, yendo de puerta en puerta para ganarse la confianza de los electores para la la jornada de octubre próximo.

Cesan al golpeador

Sensible se mostró la titular de la CNDH, Rosario Piedra, al destituir a Arturo Tapia Lugo como director de Difusión. Luego de que El Heraldo de México reveló que en septiembre de 2019 este personaje insultó y golpeó a una mujer, la ombudsperson informó que la institución “no tolera ningún tipo de violencia de género”. Y lo cesó una semana después de nombrarlo.

