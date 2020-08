Narrativas hacia 2021

Como si fuera un déja vu, estamos en la semana de los video escándalos. En la mañanera de inicio de semana se cantó, y como por arte de magia al medio día teníamos videos y un sinfín de opiniones e interpretaciones. Aún no sabemos si habrá más videos o si este es el único. Lo que sí queda claro con el affaire Lozoya, por si alguien tenía alguna duda, es que ya estamos de lleno en el proceso electoral del 2021.

Se podría pensar que falta demasiado para las elecciones y que soltaron el video demasiado pronto (probablemente es una filtración que viene del gobierno). Sin embargo, el mayor logro de este video, en conjunto con el juicio a Emilio Lozoya en México y a García Luna en Estados Unidos, es que logran desarticular posibles narrativas opositoras para los comicios del próximo año.

Las narrativas electorales, la historia que trata de vender cualquier campaña, son el elemento central de cualquier campaña política. Los electores rara vez votan por una plataforma política o un programa de gobierno, deciden en gran medida su voto por la historia que una campaña es capaz de contar. En 2018, la coalición en el poder fue muy eficaz al vender la narrativa de la honradez que le permitió capitalizar el hartazgo y deseo de cambio de gran parte de la sociedad mexicana.

El PAN y el partido de Felipe Calderón han tratado de capturar la narrativa de seguridad. Independientemente de si son los culpables o no del baño de sangre que vivimos, hasta hace poco eran el partido de la mano dura contra el crimen. En un país con cien homicidios al día no es un mensaje irrelevante. Sin embargo, el juicio en EE. UU. contra García Luna por haber recibido sobornos del cartel de Sinaloa y las acusaciones de las últimas semanas a varios gobernadores y exdirigentes panistas, hacen difícil que el PAN pueda venderse como el partido del “Estado de Derecho”. Aunque probablemente no tengan un mal desempeño el próximo año la legitimidad de su relato esta por los suelos.

La narrativa natural del PRI, y que tan bien le funciono en 2012, era la “capacidad”. El relato de “saber gobernar” a diferencia de los otros podría ser exitosa ante la colección de este gobierno. Pero en este caso el interlocutor simplemente no existe. El PRI apestaba a corrupción en el 2018 y mientras más salgan noticias sobre Lozoya u otros exfuncionarios del peñato la situación será peor. Por si fuera poco, la mitad de sus gobernadores son implícitamente aliados de este gobierno.

En esas líneas describía la semana pasada la falta de una verdadera alternativa política. El gobierno, muy hábilmente, ha hecho creer a la ciudadanía que solo existen dos opciones: lo que tenemos hoy o la corrupción del pasado, ya sea el PRI o el PAN. Ninguna fuerza política tiene hoy siquiera una narrativa establecida, ni que hablar de eficaz. Los ataques mediáticos, el golpeteo diario desde el púlpito mañanero, y la propia evidencia de corrupción hacen que, aunque puedan tener mensajes atractivos simplemente no hay mensajero.

A estas alturas, el mensaje del gobierno es su voluntarismo. Aunque todo- la economía, la seguridad, el manejo de la crisis sanitaria- es un desastre y el país parece encaminado al abismo el mensaje de este gobierno es que por lo menos está tratando. Sin embargo, hacia las elecciones del próximo año, y para las del 2024, una narrativa que se podría materializar y cobrar mucha fuerza es la del engaño y la decepción. Las promesas de la campaña y el discurso diario crearon grandes expectativas que pueden ser un arma de doble filo.

Muchos pensaron que se acabaría la corrupción y que aumentarían los niveles de vida de los mexicanos. Hoy sabemos que la primera es muy cuestionable y la segunda una falacia. Respecto a la corrupción, el presidente podrá ser honrado (yo sí lo creo), pero todos los días nos enteramos de casos de contrataciones cuestionables. Y sobretodo, la corrupción a nivel local de muchos de los gobiernos emanados de Morena está desbordada. En cuanto a los niveles de vida, no hay que ser un profeta para saber que la economía y el empleo van en picada.

También es claro que no vamos a tener un estado de bienestar (ponerles a las secretarías “bienestar” en el nombre no es suficiente). Los programas sociales llegan a menos hogares que antes y obviamente no vamos a tener un sistema de salud universal como el de los países nórdicos.

La decepción ante expectativas tan altas en conjunto con el circo de todos los días (sí la rifa es una burla) y la sensación de que el gobierno miente (por ejemplo, con el número de fallecidos por COVID-19) pueden ser una combinación perfecta o letal. Pueden abrir el camino para un movimiento político con un proyecto verdaderamente progresista que haga ver a las elites de este país que esta desigualdad es simplemente insostenible y logre a través de un gran pacto nacional la creación de un verdadero estado de bienestar. O, puede abrir el camino para un movimiento reaccionario de derecha que exija "mano dura" como sucedió en Brasil. Espero de todo corazón que sea el primero y no el segundo.

POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA MORALES

COLABORADOR

@JORGEACAST

