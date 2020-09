La lucha por Morena

En medio de la disputa entre siete grupos internos por el poder de Morena, aparecieron los videoescándalos en los que vimos a David León, entonces operador de Manuel Velasco, quien era gobernador de Chiapas por el PVEM, dando dinero a Pío López Obrador para las elecciones presidenciales de 2018 en las que Andrés Manuel participaría por tercera ocasión.



No dudamos que ésta primera embestida haya salido de parte de una de las cabezas de grupo que buscan dominar el partido en el relevo de este año y con ello imponer a sus candidatos para el proceso intermedio de 2021 con miras a las elecciones intermedias. Tampoco dudamos que será la primera y última. La lucha de cara al proceso electoral, en primera instancia, se dará a tambor batiente entre los propios morenos antes de ir con todo en contra de la oposición.



Alfonso Ramírez Cuellar, quien intentó prolongar su interinato sin éxito debido a la presión y plazo que impuso el Tribunal Electoral, tuvo que recurrir a éste para que termine auxiliándole a sacar el proceso interno mediante una encuesta que nombrará al nuevo dirigente nacional porque solo no pudo. Entre gritos y sombrerazos –hay que poner los ojos a lo que está pasando en los estados por los relevos locales del partido en el poder– la próxima semana se reunirá con Lorenzo Córdova para que el presidente del instituto lo guíe a dar los pasos correctos con el fin de encontrar a su relevo.



Las batallas, poco a poco se han venido dando. John Ackerman hizo hace unas semanas el llamado a una rebelión de senadores en contra de Ricardo Monreal para que Martí Batres, líder de corriente, se posicionara en el Senado: se quedará con la coordinación del grupo, la Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva. Sin embargo, aunque Batres ha sumado el apoyo de Ackerman y la esposa de éste, Irma Eréndira Sandoval, no le ha resultado la fórmula.



La misma fórmula de Batres-Ackerman se soltó también en contra de su correligionario que controla la Cámara de Diputados; lanzó ataques en contra de Mario Delgado, coordinador de Morena en el Palacio Legislativo, a quien señalan de malgastarse los recursos del presupuesto de la bancada y ser condescendiente con la oposición, sobre todo a partir de la elección de los últimos consejeros del INE.



Hemos hablado de tres liderazgos en ambos párrafos de arriba: el de Batres, Monreal y Delgado, quien a su vez es visto como el alfil de Marcelo Ebrard, uno de los principales consejeros y hombres cercanos al presidente López Obrador. Monreal cada vez tiene mayor peso y ha logrado hacerlo desde el poder que le da el Senado al jugar en esta contienda con los propios legisladores a los que puso al frente de comisiones clave y cuyos representantes tienen peso en sus estados, como Puebla o Chiapas tan solo por mencionar un par de casos de la Legislatura. Incluso, tiene como aliado suyo a Higinio Martínez, del Estado de México, considerado al interior de Morena como uno de los grupos fuertes.



Faltan tres grupos por mencionar. Está el de Andrés Manuel López Beltrán, quien hace equipo con Claudia Sheinbaum. El otro es el menguado movimiento de Yeidckol Polevnsky, quien al ser depuesta por Ramírez Cuellar éste quiere refundirla en la cárcel, y terminó perdiendo el poder alcanzado entre diputados y senadores que se han repartido o buena parte de ellos ven con buenos ojos a Bertha Luján. Ella es justo el otro liderazgo, quien probablemente tenga mucho más fuerza que todos para hacerse del partido porque está en la lista de aspirantes a la presidencia nacional de Morena y cuenta el apoyo de Gabriel Hernández, del círculo cercano al presidente y jefe de los delegados que reparten los apoyos sociales en todo el país.



El último es el grupo de José Romo, quien al inicio del sexenio parecía cobrar fuerza en mancuerna con Tatiana Clouthier, pero poco a poco se fueron desinflando.



Como se ve el fuego amigo está abierto. De videoéscandalos y más en Morena seremos testigos.

Uppercut: El poder del ejército se expande sobre la vida civil. A las 13 tareas civiles otorgadas por la federación a la Sedena, se suma la hechura del parque de Texcoco, 15 veces más grande que el bosque de Chapultepec.

