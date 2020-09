Big President: el reality de la política

Nada tienen de especial dos personajes ligados al a política que se entregan dinero en efectivo. El matiz viene después, cuando llegan los tiempos electorales, lo hacen por arriba y por debajo del mantel; hasta que el hecho mismo es vacuna y al ritmo de “todos son iguales”, por que así son los sucesos y para administrar mejor la crisis; enfrentamos la elección que definirá el rumbo de las políticas de la Cuarta Transformación en la segunda mitad del sexenio.

Las campañas 2020-2021 serán eje de atención de los tomadores de decisiones. Las dos preguntas clave son: ¿hemos ya interiorizado el estilo #4T?, y ¿con que lente vamos a hacer prospectiva y anticiparnos?

Aún no sabemos los efectos reales de la pandemia en el comportamiento y toma de decisiones de los ciudadanos. En este espacio hemos analizado algunos datos sobre percepciones de los consumidores, pero aún no es concluyente.

De hecho, análisis sobre la postura de la comunidad Twittera muestran una enorme animadversión al estilo y acciones implementadas por el Gobierno de México ante el Covid-19; y una buena recepción para la forma en la que, a pesar de su enorme lealtad al Presidente, Claudia Sheinbaum lo ha administrado. Lo que a simple vista parece indiferencia para los más de 60 mil muertos, en realidad no lo es.

Lo anterior nos muestra que en estos tiempos no basta analizar únicamente las encuestas. No todo el pueblo es feliz, ni sobre todos los temas públicos que le aquejan al ciudadano.

Es cierto, la situación económica, a pesar de que tiene el componente pandemia y políticas #4T, no está -como tradicionalmente sucedía-, siendo factor suficiente para restarle intención de voto a Morena. Las cosas no son igual que antes.

Cualquier análisis que utilicemos para tomar decisiones económicas y de inversión debe considerar, al menos, cuatro componentes. Todos deben ser analizados sin preconcepciones sobre lo que nosotros creemos que debe ser, de lo contrario, aumentamos el riesgo de equivocarnos. Volvamos al factor sorpresa.

Primero, las encuestas son la brújula que nos muestran el norte y nos permiten hacer la cartografía de navegación, y conocer los efectos de las campañas y hechos adyacentes.

Segundo, un análisis profundo de redes sociales nos permite conocer las estrategias de los partidos-candidatos, al tiempo que observamos cómo piensan y reaccionan ese grupo que es generador de opinión. También, nos permite saber los verdaderos impactos de influencers y, sobre todo, de determinadas temáticas que pueden ser muy atractivas para los medios, no necesariamente para esta comunidad. Un ataque puede parecer mortal, y no serlo por la vía que lo sacan y quienes lo comentan. Que sean famosos, no quiere decir que influyan.

El tercer elemento son los datos duros. Es decir, todo aquello que da sentido a la realidad al saber cuántos, cómo y dónde están los hechos a analizar; y que nos permite focalizar esfuerzos.

El cuarto es lo que hagamos con esta información y eso depende del objetivo de negocio que tengamos. Por ejemplo, si es una inversión, cuál serla el ambiente político que vamos a enfrentar y a partir de ello definir dónde apostar, cómo hacerlo y qué contar al respecto.

En este espacio continuaremos profundizando en este tema porque trasciende en nuestro presente. La elección no es sobre quiénes van a ocupar los curules, sino cómo vamos a desarrollar nuestra vida durante y después.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ eadp