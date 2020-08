Moreno y Murat, dos tipos de cuidado

Los priistas del siglo XX y los neopriistas del siglo XXI se quedaron perplejos cuando se enteraron que su líder, es un decir, Alejandro Moreno, asociado con José Murat, se proclamaron dueños del partido y les mandaron el siguiente mensaje: aquí solamente nuestros chicharrones truenan; vamos a decidir las candidaturas a puestos de elección popular; vamos a “dar la línea”, a controlar los dineros… y al que no le parezca que se vaya.

Algunos ex dirigentes del tricolor –que en su momento aplaudieron la llegada de Moreno y Murat— se dijeron indignados por la decisión de ese par de “cupuleros” de modificar los estatutos para convertirse en los grandes electores. ¡Qué horror!, exclamaron; nunca habíamos visto algo así, agregaron los priistas del Siglo XX que vivieron la época de la “línea, unidad y disciplina” que les dejó buenos dividendos políticos y económicos. ¿Los mismos que formaban parte de la “mafia en el poder” (María de los Ángeles Moreno dixit), se quejan de que Moreno y Murat los dejaron fuera de la toma de decisiones?

No me van a decir que desde la dramática derrota del PRI en 2018 y la llegada de Moreno y Murat al tricolor no sabían los priistas indignados “de qué lado mascaba la iguana” (en este caso dos). Tampoco podrán argumentar que creían que eran honestos, capaces, valientes; que su único interés de quedarse con el cadáver era para resucitarlo y ponerlo en forma para, desde la oposición, enfrentar al gobierno de la 4T y volver a ganar elecciones.

En febrero de 2019, durante un foro que organizó el tricolor para analizar lo que les deparaba el futuro. Ahí, José Murat Casab exhortó a construir el mejor PRI de todos los tiempos, un partido que sea opción para la sociedad. “No tengan duda que tenemos certeza, tenemos rumbo y sabemos qué hacer…” ¡Ahora ya nos dimos cuenta de que lo único que querían era el botín político y económico!, afirman varios priistas. Pues como que se tardaron un poquito en descubrirlo, apuntan los observadores.

•••

En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich y su equipo de salud han emprendido una serie de acciones sanitarias para contener el avance de contagios del coronavirus, entre ellas el programa Anticipa (segunda etapa), que va dirigido a la población de alto riesgo que vive en colonias vulnerables, pueblos originarios, sonorenses mayores de 60 años y con padecimientos crónicos, así como a trabajadores de empresas. El programa consiste en la búsqueda de personas con sospecha de contagio que aún no desarrollan síntomas fuertes, para que estas sean atendidas con oportunidad; el mecanismo es sencillo pero efectivo: se hacen llamadas telefónicas a población abierta en forma aleatoria y si en la llamada resulta un caso sospechoso se le cita, se le atiende, se les aplican pruebas COVID y se les proporciona el medicamento de forma gratuita. Todas estas acciones han logrado reducir la ocupación hospitalaria a 52% y evitar el mayor número de muertes evitables posibles.

