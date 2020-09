Los nuevos partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer el próximo lunes los nombres de las organizaciones que obtendrán su registro como nuevos partidos políticos nacionales.

Fueron siete las finalistas: Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Libertad y Responsabilidad Democrática, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros.

Sin embargo, todas, sin excepción, recibieron aportaciones de personas no identificadas, hecho que si bien no cancela la posibilidad de su registro sí implica que se hagan acreedores a una multa, tal y como lo dio a conocer en estas páginas Raymundo Sánchez.

Una de las principales razones para que no reciban el reconocimiento oficial es que no cumplieron con el número de afiliados requeridos para este trámite.

En esas condiciones, me adelanta una fuente del INE, se encuentran al menos tres organizaciones: Súmate a Nosotros, Fuerza Social por México y Fundación Alternativa.

Las demás, entre ellas Redes Sociales Progresistas, identificada con Elba Esther Gordillo, y Libertad y Responsabilidad Democrática, de Margarita Zavala, se perfilan para obtener el registro y contender en las elecciones del 2021.

De confirmarse esto último, el INE tomaría una decisión contraria a los intereses de AMLO, quien en días recientes descalificó tanto a la maestra Gordillo como a la familia Calderón.

Los acusó de haberle robado la elección en 2006, junto con Vicente Fox, declaración que podría interpretarse como la confirmación de un rompimiento con el ex presidente Calderón y un distanciamiento con Elba Esther.

Por otro lado, si se confirma la negativa de registro a organizaciones afines al gobierno, como Fuerza Social Por México, de Pedro Haces, o Súmate a Nosotros, de Manuel Espino, proponiéndoselo o no, el INE estaría enviando un mensaje de rechazo a todo lo que huela a la 4T.

No se trata de una decisión fácil, pero por lo que me dice un funcionario del máximo órgano electoral del país, todo apunta a que ya existe una resolución, basada en el cumplimiento e incumplimiento del número de afiliados, no en la “ilegalidad” en la que incurrieron todos al recibir aportaciones económicas de dudosa procedencia.

•••

El presidente López Obrador realizará esta semana una gira por cuatro estados del norte del país, entre ellos Nuevo León, entidad que en 2021 renueva su gubernatura.

Se espera que en esa visita el primer mandatario se reúna con la clase política del estado, y dé su “bendición” a Clara Luz Flores, actual alcaldesa de Escobedo, como la candidata de Morena.

En los otros partidos todavía no hay definiciones. Por ejemplo, el emecista Samuel García se fue al sótano de las encuestas, mientras que en el PAN, con el senador Víctor Fuentes como el favorito, están por definir el método de su elección interna.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha.” Te puede interesar "Lárgate, estás despedido AMLO" Integrante de FRENA enfurece en VIDEO

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@ALFREDOLEZ

eadp