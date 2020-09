El Secreto más cursi del cine

Pese a los pronósticos que indicaban que el estreno en México de la cinta El Secreto: Atrévete a Soñar, sería hasta el próximo año debido a la crisis sanitaria, finalmente este jueves el filme basado en el popular libro llega a la cartelera para llenar de pensamientos positivos a quien vea la cinta protagonizada por Katie Holmes.

Este será el tercer fin de semana desde que se dio la reapertura de cines y a pesar de que ha sido muy difícil para los exhibidores presentar estrenos debido a que las distribuidoras mandaron sus cartas fuertes para el 2021, poco a poco vamos teniendo películas nuevas en las salas de cine como es el caso de El Secreto: Atrévete a Soñar, filme que a pesar del espantoso título que le pusieron (Atrévete a soñar), que bien suena a telenovela protagonizada por Aracely Arámbula, tengo que reconocer que la cinta vale mucho la pena. Sí, con todo lo predecible, melosa y cursi que se ve, créanme que es una película que nos hace mucha falta en estos tiempos.

Tengo que ser muy honesta. Cuando vi el póster de El Secreto: Atrévete a Soñar, en el que Katie Holmes y Josh Lucas aparecen parados en un muelle con el título del filme en la parte de abajo y el sello rojo indiscutible del best seller, la verdad es que no se me antojó ni tantito ver la película. Ya me la imaginaba como una de estas cintas muy predicadoras y manipuladoras tipo Milagros del Cielo protagonizada por Eugenio Derbez o El Gran Pequeño, producida por Eduardo Verástegui.

Y sí, la verdad es que el filme dirigido por Andy Tenant (Hitch, Por Siempre Cenicienta, Sweet Home Alabama), tiene mucho de estas películas que acabo de mencionar, pero también lleva otro tanto de buenas cintas románticas que hemos visto en cartelera. Honestamente la vi porque es mi trabajo y porque el equipo de Imagem Films Mx, junto con la agencia que lleva esta cuenta, hicieron una gran labor de relaciones públicas para que viera la cinta y pudiera opinar sobre ella, con todos los riesgos que esto conllevaba.

Y ¿Saben qué? Se los agradezco, porque hasta que vi la película, me di cuenta cuánto necesitaba una historia así. Sentarse a ver esta cinta es lo que yo llamo “sacar la panza”. Ese momento en el que llegas a tu casa súper cansada y agobiada por todo lo que sucede en la vida y te puedes quitar el bra, desmaquillarte, ponerte la pijama más cómoda y sentarte a ver una telenovela.

Con todo lo que estamos viviendo hoy en día, se vale una y mil veces “sacar la panza”, dejar las poses de lado y las actitudes intelectualoides para sentarse a ver una película que no te requiere mayor análisis, ni pensamientos profundos y que al terminar vas a sentir mucha buena vibra. Quizá la trama de la cinta se te olvidará al llegar al estacionamiento del cine, pero el buen sabor de boca si te durará por lo menos hasta llegar a casa.

Después de ver la película corrí a mi librero para volver a abrir, después de muchísimos años, el libro en el cual está basado el filme. En la primera página me encontré con la dedicatoria de una de mis mejores amigas quien antes de irse a vivir a otro país, me obsequió este texto de Rhonda Byrne. La fecha, julio del 2007. Justo un año después de que saliera a la venta y se convirtiera en uno de los libros más vendidos de la historia.

En ese entonces lo leí todito y recuerdo que por todos lados escribía para mi misma las frases y reflexiones de los escritores a los que la autora y su gran equipo de investigadores, entrevistaron para crear el libro y documental de El Secreto. Y vaya que fue muy revelador volverme a encontrar con esta lectura sobre la ley de la atracción y el poder que el universo tiene en nuestros pensamientos. Lo decimos ya de una manera tan cotidiana que pareciera el más clásico y aburrido cliché.

Si alguien te dice: “Si quieres algo, pídeselo con todas tus fuerzas al universo”, casi le escupes en la cara a esa persona porque hemos perdido la capacidad de soñar y creer. No nos culpo. Hemos pasado por tanto, que es difícil creer y tener pensamientos positivos. Por eso es que la cinta o por lo menos la filosofía que maneja, me dejó muy inspirada y con ganas de ver más películas que remuevan la sensibilidad más burda que todos llevamos dentro. Sí, lo dice alguien cuyo género cinematográfico favorito es el terror. Así es que háganse un favor y regálense una tarde de telenovela cursi con muchas palomitas y refresco para ver una película como ésta. Y si pueden, también regálense la lectura de El Secreto, aunque ya lo hayan leído, nunca está de más tener saldo positivo a favor en esta vida.

POR LINET PUENTE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@LINETPUENTE

BGM