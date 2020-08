Llegamos a lo que no hubiéramos deseado ver. Estamos en el escenario más “catastrófico” del que Hugo López-Gatell habló el 4 de junio: México rebasó las 60 mil muertes por COVID-19 en la cifra oficial. Y 60 mil decesos después, no se ve la luz al final del túnel. Es más, no parece que el subsecretario de Salud haya, siquiera, encontrado el túnel. El manejo de la pandemia no sólo es un desastre, es trágico.

Después de errar en sus pronósticos, que fueron de dos mil muertes, para luego calcular seis mil, ocho mil, 12 mil 500, 20 mil, 30 mil y 35 mil, hace dos meses y medio, afirmó que los decesos por la pandemia podrían llegar en un “escenario muy catastrófico” a 60 mil. Ya estamos arriba de esa cifra. Pero aun frente a esa realidad López-Gatell sigue sonriendo y habla de “éxito” en su estrategia. “Éxito”, asegura, porque, “no se han desbordado los hospitales”, “siempre ha habido camas disponibles”.

Las camas pueden dar cuenta de su “éxito”, las familias de miles de mexicanos muertos no. Imposible olvidar que para alcanzar su “éxito”, pidió no acudir ante los primeros síntomas a un hospital para “no saturarlos”. La consecuencia fue trágica: miles llegan muy tarde a recibir atención, y miles más no llegan y mueren en sus casas. El 25% de los fallecimientos en hospitales ocurre a los primeros dos días de ingresar; 50%, antes de una semana. No saturó hospitales, pero llenó los crematorios. Hace unas semanas, Bloomberg, recogiendo datos oficiales, señaló que, a nivel nacional, en promedio, 36% de quienes ingresan al hospital con síntomas de COVID, fallecen. El 88%, en camas de hospitalización general, sólo 12% en unidades de terapia intensiva. Además, 88.7% de las muertes se registran en unidades de salud pública.

Los 60 mil fallecidos de la cifra oficial, son la punta del iceberg. El dato real es más dramático: 180 mil mexicanos habrían muerto ya. Desolador. Contarlos bien, no sólo es un acto mínimo de justicia y empatía, sino de rigor científico y metodológico, columna vertebral del diagnóstico que llevará a las autoridades a definir acciones eficaces. Análisis estadísticos basados en información pública (Renapo, Inegi y Registros civiles), dibujan un panorama más próximo a lo real: el dato oficial debe multiplicarse por un factor de tres.

Con el “escenario catastrófico”, López-Gatell asegura, de nuevo, que la curva se aplanó y comenzó el descenso. Él, que aplanó la curva el 20 de abril y habló de un “pico” inexistente entre el 6 y 8 de mayo, dice que ahora sí. La realidad no la sabemos porque, aunque parece haber una ligera disminución de casos reportados cada 24 horas, se acompaña de una reducción en las pruebas aplicadas.

México es una de las naciones que menos pruebas aplica en el mundo: sólo 3 por cada 100 mil habitantes. La propia OMS alertó el pasado viernes por el subregistro y la escasa aplicación de pruebas de detección en el país. La fórmula Gatell para domar la pandemia sería sencilla: aplicar menos pruebas para reportar menos casos. Esa negligencia también es catastrófica.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

